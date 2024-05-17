Искусственный интеллект и умные ассистенты помогут петербуржцам во время телефонных звонков

ПАО «МТС» внедряет технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных в привычных голосовых услугах во время телефонных звонков. Петербуржцам будут доступны функции умного голосового ассистента, который сможет ответить практически на любой вопрос прямо во время разговора, озвучить набранный пользователем текст и предупредить о возможном мошенничестве. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая технология будет доступна жителям Петербурга и Ленобласти вне зависимости от модели телефона. Цифровой «всезнайка» не только сможет, например, дать прогноз погоды на завтра или подсказать адреса ближайших магазинов или кафе, но и сделать резюме разговора, отправив его в виде текста в виде SMS или сообщения в мессенджер. Помощник не требует подключения к интернету и помогает решать вопросы в режиме реального времени.

Цифровой ассистент, внедренный в привычные голосовые вызовы, сможет не только расшифровать разговор в режиме автосекретаря, но и произвести обратное действие — озвучить написанный человеком текст. Для этого достаточно написать сообщение в момент входящего вызова, и ассистент продиктует его звонящему. Технология пригодится в ситуациях, когда нет возможности взять трубку и ответить на важный звонок «голосом». Благодаря новой функции люди с нарушениями слуха или речи смогут принимать вызовы и отвечать с помощью секретаря. Ассистент на основе искусственного интеллекта появится до конца 2024 г.

«Внедрение цифрового помощника в такую, казалось бы, простую и привычную услугу, как голосовые вызовы, буквально открывает мобильную связь для пользователей с новой стороны. Впервые у абонента появится возможность управлять звонком и вести диалог в режиме реального времени без снятия трубки. Это удобно, например, если вы находитесь в театре и вам звонит курьер, вместо того чтобы сбросить звонок, вы можете договориться о деталях доставки и не менять свои планы. В дальнейшем наш цифровой помощник обзаведется новыми функциями, например, сможет переводить разговор на разные языки в режиме онлайн и давать советы по общению», — сказала первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова.

Ассистент на основе искусственного интеллекта поможет тщательнее реагировать пользователям на телефонное мошенничество и спам. По данным МТС, в 2023 г. количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы по стране выросло на 36%. Петербург вошел в пятерку городов, где чаще всего досаждают спамеры. Наиболее часто с навязчивой рекламой петербуржцам звонили представители банковской и страховой сфер. Специалисты экосистемы разрабатывают технологии блокировки спам-звонков, на данный момент для всех абонентов любых операторов доступен сервис «Защитник».

«Телефон — основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов, и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии ИИ проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев», — сказала Инесса Галактионова.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.