Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане

Татарстанцы, проживающие в населенных пунктах Верхнеуслонского района, в среднем расходуют по 44 ГБ в месяц. Это значение на 22% опережает показатели ближайшего в рейтинге Лаишевского района, где за тот же период абоненты загружают по 36 ГБ. Цифры представили аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные клиентов с января по апрель 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Замыкает тройку лидеров по востребованности интернета Высокогорский район. Здесь ежемесячный объем дата-трафика на абонента составляет 35 ГБ. Для сравнения, в среднем татарстанец с SIM-картой «МегаФона» скачивает около 26 ГБ информации. В топ‑5 также вошли районы, граничащие с региональной столицей — Пестречинский и Зеленодольский.

«Начиная с мая мы наблюдаем традиционное перемещение трафика за пределы городов и райцентров. Если в холодные месяцы доля онлайн-данных, которая приходится на сельскую местность, составляет порядка 22%, то летом этот показатель достигает 28%. В связи с этим к началу сезона отпусков инженеры запустили телеком-объекты в ряде небольших населенных пунктов Верхнеуслонского, Лаишевского, Азнакаевского, Кукморского, Кайбицкого районов. Наша цель — сделать использование цифровых сервисов в сельской местности столь же удобным, как и в мегаполисе», — сказал директор «МегаФона» в Татарстане Михаил Русинов.

Современные услуги связи стали доступны жителям поселка Победа, сел Карамалы, Чишма-Баш, Коргуза, деревень Маняуз, Большая Куланга и других. Население каждого — меньше 1000 человек. На территории поселений работают образовательные учреждения, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, банки и почтовые отделения.

Новое оборудование запущено сразу в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала в помещения. Помимо голосовой связи в стандарте 2G, местными жителям теперь доступна технология VoLTE, передающая «голос» в сети четвертого поколения (4G). С ее помощью можно с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и его четкости.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.