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билайн бизнес добавил «МультиЧат» Callibri в «Облачную АТС»

С «МультиЧатом» можно повышать конверсию на сайте, отвечать в «одном окне» на запросы из разных мессенджеров и оценивать работу операторов.

билайн бизнес и платформа Callibri продолжают интегрировать сервисы для удобства компаний-клиентов: теперь в «Облачной АТС» можно подключить «МультиЧат», чтобы управлять телефонными и текстовыми коммуникациями в одном личном кабинете.

«МультиЧат» помогает привлекать новых клиентов на сайт, вести переписку с пользователями в едином интерфейсе и оценивать работу операторов. С новым сервисом компании-клиенты «Облачной АТС» билайн смогут:


  • отвечать в «одном окне» на обращения с сайта, а также из мессенджеров, социальных сетей и сервисов объявлений;
  • показывать пользователям индивидуально подобранные предложения на сайте;
  • узнать, откуда пришёл посетитель сайта, и оптимизировать рекламный бюджет благодаря интеграции с рекламными системами;
  • просматривать историю переписки и источники, которые привели пользователя на сайт, в Едином журнале обращений;
  • настроить обратный звонок с сайта;
  • собирать маркетинговые квизы и вовлекать посетителей сайта в коммуникацию;
  • создать чат-бот, который может отвечать на вопросы и собирать заявки, когда операторов нет на месте;
  • оценивать работу операторов.


«МультиЧат может взять на себя более широкий круг задач, в отличие от стандартного онлайн-консультанта. Мы видим, как по-разному используют сервис наши клиенты — например, небольшие бизнесы, где нет отдельных сотрудников, которые могут оперативно общаться в чатах, используют чат-бота, чтобы не терять заявки клиентов в выходные и нерабочее время. Компании с несколькими филиалами и подразделениями бесшовно переключают клиента между нужными отделами и городами — клиент не ждёт на линии, быстро получает ответ, а нагрузка на отдел продаж снижается. Ещё один плюс интеграции МультиЧата в Облачную АТС билайн бизнес —набор инструментов для продвижения бизнеса и общения с клиентами уже собран в одном интерфейсе», — говорит Иван Шкиря, генеральный директор Callibri.

«Сегодня бизнес общается с пользователями в омниканальном формате: одни вопросы решаются в мессенджерах, другие — по телефону, третьи — через форму обратной связи или чат на сайте. Следуя тенденциям рынка, мы стараемся совершенствовать нашу Облачную АТС, и интеграция сервисов Callibri — одно из значимых направлений развития продукта. Наши клиенты уже оценили эффективность коллтрекинга на основе технологий Callibri. Уверен, также будет и с МультиЧатом», — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным продуктам и сервисам ПАО «ВымпелКом».

Напомним, в ноябре 2023 года ПАО «ВымпелКом» (торговая марка билайн) приобрело долю в размере 51% в ООО «Колибри» (Callibri), которое специализируется на создании облачных маркетинговых сервисов. Ранее компании интегрировали в «Облачную АТС» сервис «МультиТрекинг» от Callibri, позволяющий определить, из какого рекламного источника пришёл клиент.

билайн не производит анализ обращений, обработка данных осуществляется с использованием программного обеспечения Callibri при наличии у клиента правовых оснований на соответствующую обработку.

Реклама ПАО «ВымпелКом» (beeline.ru).

erid:2VSb5ysohcc

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