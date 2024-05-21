«МегаФон» расширил покрытие 4G на трассе Орск — Оренбург

Местные жители и путешественники теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на новых скоростях на одной из ключевых автодорог Оренбургской области. Инженеры «МегаФона» обеспечили связью и мобильным интернетом еще один участок трассы, связывающей крупные города региона. Благодаря установке нового телеком-оборудования вблизи сел Вязовка и Островное скорость передачи данных достигает 20 Мбит/с. С таким показателем можно без задержек и зависаний запускать онлайн‑карты и звонить близким по видеосвязи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Построенная инфраструктура работает в низко- и среднечастотных диапазонах. Сигнал с низкими частотами связисты называют «дальнобойным» — он позволяет покрыть сразу протяженный участок дороги и несколько локаций. Средний частотный слой дает достаточную емкость для обслуживания большого числа абонентов.

Связь на трассах приобретает особое значение во время высокого туристического сезона. Как показывает big data оператора, уже на майских праздниках по региону активно путешествовали жители Самарской, Челябинской и Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана.

«Ежегодно мы отмечаем возрастающий туристический поток в Оренбуржье. По данным наших специалистов, весной регион посетило на 30% больше гостей, чем за тот же период прошлого года, а объем использованного ими data‑трафика вырос в полтора раза. Часть путешественников передвигается на автомобилях и автобусах, и наша задача — предоставить клиентам компании качественную связь на всем пути следования», — сказал директор «МегаФона» в Оренбургской области Никита Пикульников.

Дополнительное телеком-оборудование на дороге Орск — Оренбург также обеспечило доступ к 4G от оператора в селах Вязовка и Островное. В каждом из населенных пунктов проживает менее 500 человек. Сейчас они могут учиться, работать и пользоваться госуслугами удаленно.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.