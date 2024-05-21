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«МегаФон» разогнал мобильный интернет в пригороде Грозного

Более 5000 горожан, переезжающих к лету в садовые товарищества вблизи столицы Чеченской Республики, уже почувствовали изменения скорости передачи данных в своих девайсах. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование и после проведенных работ скорость мобильного интернета в пригороде выросла на 10% и сейчас достигает 135 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор установил в поселении дополнительное оборудование, поддерживающее частотный диапазон LTE‑1800. Обновления позволили расширить емкость сети, равномерно распределить в ней пользователей и значительно повысить скорость передачи данных. Теперь абоненты могут скачивать до 10 фильмов в час в формате Full HD. Такие изменения особенно актуальны для жителей республики, поскольку с начала года интерес к видеоплатформам, а значит и трафик на них вырос на 25%.

«В пригороде Грозного находятся не только дачи, но и места притяжения туристов, одно из таких - Чернореченский заповедник. В районе этого природного объекта наши специалисты также провели необходимые работы, чтобы все, кто приезжают здесь прогуляться, могли пользоваться мобильным интернетом четвертого поколения на сверхскоростях и без потери сигнала», — сказал директор «МегаФона» в Чеченской Республике Мурад Евлоев.

По данным инженеров «МегаФона», скорость передачи данных в Чечне является рекордной на Северном Кавказе.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

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