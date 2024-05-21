«Ростелеком» представил отечественную базовую станцию стандарта GSM/LTE

21 мая на конференции ЦИПР-2024 в Нижнем Новгороде был продемонстрирован первый произведенный в России образец базовой станции операторского уровня мобильной связи отечественного производителя телеком-оборудования «Булат» (дочерняя компания «Ростелекома»).

Производство опытной партии было запущено в апреле 2024 г. на площадке НПО «Российские телекоммуникационные технологии» («НПО РТТ»).

«Среди ключевых задач, которые призваны решить Индустриальный центр компетенций “Мобильная связь” и “Ростелеком” — это обеспечение технологического суверенитета и импортозамещение в телеком-отрасли. Организация производства базовых станций для мобильных сетей связи компанией «Булат» — особо значимый проект, который поддержал ИЦК. Планируется, что “Булат” запустит БС в серийное производство до конца текущего года, а группа компаний “Ростелеком” станет одним из якорных заказчиков, благодаря форвардному контракту», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Разрабатываемый портфель продуктов мобильной связи будет работать на коммерческих сетях операторов в диапазонах 450/800/900/1800/2100/2300/2600 МГц.

«Мы придерживаемся намеченного графика и все работы по дорожной карте выполняются в полном объеме. Для реализации проекта мы выстроили процессы взаимодействия с нашими партнерами — компаниями НТР и РТТ. В настоящее время завершается процесс тестирования образцов базовых станций в лаборатории Tele2 и уже начался процесс производства оборудования. Оборудование удовлетворяет критериям отечественного, заявка на присвоение данного статуса уже подана в Минпромторг», — отметил генеральный директор компании «Булат» Александр Комаров.

В феврале 2024 г. успешно прошли тестовые испытания опытного образца первой отечественной базовой станции. Испытания подтвердили соответствие уровней передачи сигнала расчетным, продемонстрировали требуемое качество мобильного голосового соединения и доступность услуг передачи данных телекоммуникационной сети, сопоставимые с решениями мировых лидеров отрасли. В апреле 2024 г. получено подтверждение внесения ПО в реестр отечественного оборудования.

Разработчиком аппаратной части базовой станции выступила компания «Булат», программное обеспечение разрабатывает компания «Новые телеком решения» (НТР). Компания «Булат» заключила форвардные контракты на поставку базовых станций с «Ростелекомом» и «МегаФоном».