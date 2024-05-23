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«МегаФон» запустил высокоскоростной мобильный интернет в четырех якутских селах

Более двух тысяч жителей четырех якутских поселений смогут совершать голосовые звонки и передавать данные с помощью высокоскоростного мобильного интернета в сети «МегаФон». Оператор запустил связь четвертого поколения в селах Асыма и Орто-Сурт Горного улуса, а также Эбя Вилюйского улуса и Тамалакан Верхневилюйского улуса.

Инженеры оператора построили новые базовые станции в населенных пунктах и обеспечили для местных жителей возможность подключения к современной мобильной сети. Все села удалены от республиканской столицы на сотни километров, но благодаря расширению зоны покрытия 4G, абоненты в Асыме, Орто-Сурте, Тамалакане и Эбе могут выходить в интернет на скоростях, доступных городским жителям.

Взрослые абоненты теперь могут комфортно пользоваться банковскими цифровыми сервисами, электронными государственными услугами, а школьники – без ограничений передавать данные в мессенджерах и социальных сетях, смотреть кино и слушать музыку. Улучшения также позволили сельчанам использовать для голосовых звонков технологию VoLTE, которая дает быстрое соединение, высокое качество звука и возможность выходить в интернет не прерывая разговора.

Базовые станции в Асыме, Тамалакане и Эбе также покрывают участки автомобильной дороги «Вилюй», которая проходит рядом с селами. Трасса связывает труднодоступные поселения Якутии с «большой землей». Благодаря расширению покрытия сети LTE абоненты «МегаФона» смогут в пути воспользоваться цифровыми сервисами, а при необходимости обратиться за помощью.

«Мы последовательно развиваем сеть 4G в Якутии, делая акцент на локациях, которые удалены от регионального центра. В прошлом году современный мобильный интернет МегаФона был запущен в селах Юрюнг-Хая, Улахан-Ан, Булун, Томтор. Инвестируя в строительство новых телеком-объектов в небольших населенных пунктах, мы помогаем жителям в решении бытовых и рабочих вопросов, обеспечиваем возможность получить доступ к дистанционному образованию и другим ресурсам, без которых сегодня не обойтись», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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