«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ЕГЭ в Прикамье

«Ростелеком» подготовил системы видеонаблюдения к проведению Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 100% аудиторий, где будет проходить итоговая аттестация, оборудованы новыми IP-камерами оператора связи.

Видеонаблюдение на площадках проведения ЕГЭ позволит создать для всех учащихся равные условия при проверке знаний. В течение всего периода проведения экзаменов будет работать региональный ситуационный центр и около 50 онлайн-наблюдателей.

Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края, сказала: «Все больше выпускников в этом году выбирают профильную математику, информатику, биологию, физику и химию. Это те предметы, которые понадобятся ребятам для поступления в вузы на востребованные профессии как в регионе, так и в стране. В этом году ЕГЭ сдают более 10,5 тыс. ребят, из них 9,2 тыс. – выпускники 11 классов. И еще более 31,5 тыс. школьников сдают ОГЭ по итогам девятого класса. Все дети прошли тренировки и знают, как правильно себя вести в момент сдачи экзамена. Ученики уже спокойно реагируют на наличие камер в аудиториях. Они проинформированы о том, что их видно с момента печати документов до сдачи готовой работы».

Все цифровые устройства, установленные в аудиториях, поддерживают высокое разрешение видео и передают качественный звук. Камеры обеспечивают необходимый обзор наблюдателям. Устанавливают приборы так, чтобы персональные данные участников экзамена оставались в тайне.

Видеосигнал из школьных аудиторий напрямую транслируется на портал видеонаблюдения «Смотри ЕГЭ». Этот ресурс доступен только онлайн-наблюдателям.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Компания “Ростелеком” уже 10 лет подряд обеспечивает видеонаблюдение за ходом проведения ЕГЭ в Прикамье. В этом году транслировать весь экзаменационный процесс будут почти 2,5 тыс. устройств в 70 школах региона. Наша система видеонаблюдения вкупе с искусственным интеллектом обеспечивает максимальную беспристрастность во время оценки экзаменационного процесса. Камеры выполняют роль невидимых цифровых наблюдателей, не вмешиваясь в саму суть процедуры. В дни проведения ОГЭ и ЕГЭ в Прикамье наши специалисты круглосуточно следят за работой системы видеонаблюдения несмотря на то, что она давно зарекомендовала себя как надежного помощника организаторов государственной аттестации».

Пятый год подряд выявлять нарушения в ходе проведения экзаменов поможет технология анализа поведения с использованием нейросети. При обнаружении подозрительной активности на экзамене система подаст сигнал, автоматически отметит подозрение на «нарушение» и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение модератора. Такой многоступенчатый контроль позволяет сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным.