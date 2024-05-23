В Санкт-Петербурге с начала 2023 г. заблокировали 75 лет спама

ПАО «МТС» проанализировала с помощью сервиса «Защитник» на основе Big Data количество спам-звонков жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти с начала 2023 г. Оказалось, что за это время экосистема заблокировала в регионе почти 180 млн вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков в Санкт-Петербурге с начала 2023 г. по март 2024 г. достиг 39,5 млн минут или 75 лет несостоявшихся разговоров. Чаще всего петербуржцам пытались дозвониться спамеры с рекламными предложениями, финансовые и медицинские организации, коллекторы.

Средняя продолжительность одного заблокированного вызова в регионе — 13 секунд. Антиспам-решение помогло сэкономить время, ответив за абонента или предупредив о возможном рекламном характере звонка, и оградило от серьезных угроз — потери средств, персональных данных или шантажа.

Специалисты экосистемы МТС разработали приложение «Защитник», которое анализирует входящие звонки на основе технологии Big Data и обновляет базу нежелательных контактов. Система присваивает номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Кроме того, она выделяет цветом вызовы с незнакомых номеров. Например, красным отмечены потенциально опасные звонки (мошенники), желтым — реклама, а зеленым — безопасные. Сервис отражает название звонящей компании на экране телефона, если эта информация есть в открытых источниках.

«Информационная безопасность — ключевое направление для нас, поэтому мы совершенствуем технологии по борьбе со спамом и антифрод-решения на основе Big Data, искусственного интеллекта. Параллельно с этим мы проводим уроки для подростков и взрослых по цифровой гигиене, рассказываем, как обращаться с данными в сети, как выбирать и проверять источники информации. Эти знания помогут противостоять мошенническим схемам и чувствовать себя комфортнее в виртуальном пространстве», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.