МТС защитила татарстанцев от восьмидесяти миллионов спам-звонков

Цифровая экосистема МТС проанализировала количество спам-звонков жителям Татарстана за последний год. Антиспам-решения компании, использующие анализ BigData, за это время заблокировали свыше восьмидесяти млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общий объем заблокированных нежелательных звонков составил более тридцати двух лет несостоявшихся разговоров. Средняя длительность одного заблокированного вызова в регионе – 12 секунд. Антиспам-защита не только сэкономила время татарстанцам, ответив за них на звонок или предупредив о возможном спаме, но и уберегла от более серьезных последствий – потери средств, персональных данных или угроз телефонных мошенников.

Сервис «Защитник» анализирует входящие звонки на основе технологий BigData МТС и постоянно пополняющейся базы нежелательных контактов. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать. Их «Защитник» блокирует. Злоумышленник или спамер даже не дозвонится абоненту. В остальных случаях «Защитник» помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным цветом вредные вызовы, желтым – спам и зеленым безопасные. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

В Татарстане лидерами антирейтинга по количеству спама стали вызовы с рекламой и опросами, предложения финансовых услуг и звонки коллекторов.

«Каждый день мы читаем в новостях о пострадавших от рук мошенников людях. Умные решения МТС служат защитой не только от назойливых спамеров, но и правонарушителей, охотящихся за деньгами или персональными данными татарстанцев. Мы уже сделали часть функционала «Защитника» доступным для абонентов всех операторов в виде одноименного приложения. А в ближайшее время решение получит еще одно обновление и, благодаря применению искусственного интеллекта и анализа Big Data, сможет предупреждать людей об опасности прямо во время беседы с потенциальным мошенником», – сказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.