Владимир Дроздов назначен директором филиала МТС на Ямале

ПАО «МТС» сообщает о назначении Владимира Дроздова на должность директора филиала МТС в Ямало-Ненецком автономном округе.

Основными направлениями работы нового директора станут развитие розничного и корпоративного рынков на Ямале в соответствии с бизнес-стратегией МТС в регионе, продвижение экосистемы цифровых сервисов, продуктов для жизни и работы на Крайнем Севере. В числе приоритетов – расширение сотрудничества с крупнейшими нефтегазовыми предприятиями региона с целью внедрения комплексных бизнес-решений, которые помогут оптимизировать производственные процессы, сократить затраты и повысить безопасность на удаленных месторождениях. Отдельное внимание будет уделено улучшению качества связи в городах и малых населенных пунктах, модернизации и расширению фиксированной сети в крупнейшем городе округа Новом Уренгое. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС Владимир Дроздов назначен директором филиала МТС на Ямале

«Ямал – динамично развивающийся нефтегазовый регион с огромным потенциалом для реализации интеллектуальных бизнес-решений. Округ, в котором несмотря на сложные климатические условия, мы успешно ведем стройку сетей LTE на арктических территориях, реализуем масштабные проекты по цифровизации дорожного хозяйства и городского транспорта. Владимиру предстоит продолжить работу по внедрению видеоаналитики, интернета вещей, облачных технологий на предприятиях, интегрировать сервисы экосистемы в экономику округа. Этому будет способствовать также переезд филиала в стратегически важный с точки зрения взаимодействия с бизнес-партнерами город округа - Новый Уренгой. Уверен, что многолетний опыт в области эксплуатации и развития сетей на севере Сибири, а также реализации инфраструктурных проектов поможет ему эффективно выстроить работу и вывести регион на новый цифровой уровень развития», - отметил директор по региональному управлению МТС Михаил Граник.

Владимир Дроздов родился в 1975 г., окончил Красноярский государственный технический университет. Работает в компании МТС с 2012 г., занимая более 10 лет руководящие должности. До текущего назначения был техническим директором филиала МТС в Кемеровской области. Женат, двое детей.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.