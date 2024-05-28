МТС усилила сеть в Приморском крае с помощью искусственного интеллекта

МТС запустила на мобильной сети Приморского края функционал распределения частотного ресурса с использованием технологии искусственного интеллекта. Нововведение повысило надежность соединения и среднюю скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск решения SuperBAND повысил пропускную способность сети за счет более эффективного использования частотного спектра - технология машинного обучения выстраивает модель динамического распределения нагрузки на сеть и в зависимости от характера потребления данных в различных локациях мгновенно подбирает наименее загруженные полосы частот для абонентских устройств. Благодаря оптимизации работы радиосети абоненты МТС получают более стабильное и скоростное соединение.

В Приморском крае решение работает в большинстве крупных населенных пунктов - во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Фокино, Арсеньеве, Лесозаводске и других городах региона.

«Улучшение качества связи и развитие инфраструктуры под нужды пользователей – ключевой приоритет для цифровой экосистемы МТС. В условиях растущего интернет-трафика нам приходится решать нетривиальные задачи, и в первую очередь – наиболее эффективно использовать ценный частотный ресурс. Запуск функционала SuperBAND - еще один из инструментов для улучшения качества мобильной связи. К примеру, в вечерние «часы пик» абоненты наиболее активно используют интернет. Наша технология понимает, что в это время нужна максимальная скорость в определенных районах и «подключает» в помощь менее загруженные диапазоны до тех пор, пока нагрузка на сеть не снизится», — отметила директор МТС Приморском крае Евгения Сысоева.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.