CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Искусственный интеллект
|

МТС усилила сеть в Приморском крае с помощью искусственного интеллекта

МТС запустила на мобильной сети Приморского края функционал распределения частотного ресурса с использованием технологии искусственного интеллекта. Нововведение повысило надежность соединения и среднюю скорость мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Запуск решения SuperBAND повысил пропускную способность сети за счет более эффективного использования частотного спектра - технология машинного обучения выстраивает модель динамического распределения нагрузки на сеть и в зависимости от характера потребления данных в различных локациях мгновенно подбирает наименее загруженные полосы частот для абонентских устройств. Благодаря оптимизации работы радиосети абоненты МТС получают более стабильное и скоростное соединение.

В Приморском крае решение работает в большинстве крупных населенных пунктов - во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Большом Камне, Фокино, Арсеньеве, Лесозаводске и других городах региона.

«Улучшение качества связи и развитие инфраструктуры под нужды пользователей – ключевой приоритет для цифровой экосистемы МТС. В условиях растущего интернет-трафика нам приходится решать нетривиальные задачи, и в первую очередь – наиболее эффективно использовать ценный частотный ресурс. Запуск функционала SuperBAND - еще один из инструментов для улучшения качества мобильной связи. К примеру, в вечерние «часы пик» абоненты наиболее активно используют интернет. Наша технология понимает, что в это время нужна максимальная скорость в определенных районах и «подключает» в помощь менее загруженные диапазоны до тех пор, пока нагрузка на сеть не снизится», — отметила директор МТС Приморском крае Евгения Сысоева.

***

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг

Дмитрий Михеев, «АйТи Бастион» — Как обеспечить безопасность обмена данными

Базовые станции Nokia и Ericsson изгоняют из российских сотовых сетей. Им найдена замена, хоть и не отечественная

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

США ввели санкции против китайских разработчиков квантовых компьютеров. Под ударом 37 компаний

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024