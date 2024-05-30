МТС добавила скорости LTE на бухтах Малого моря к наплыву туристов

МТС расширила покрытие и увеличила пропускную способность сетей связи в популярных местах отдыха на Малом море на Байкале и на острове Ольхон к летнему туристическому сезону. В результате скорость мобильного интернета LTE выросла в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Бухты Малого моря являются самым популярным направлением отдыха на Байкале как у жителей Приангарья, так и у гостей региона. Обновление сетей к наплыву туристов прошло в самых частопосещаемых бухтах – Мандархане, Зуун-Хагуне, Черноруде, Сарме, Сахюрте, а также в населенных пунктах вблизи Малого моря – Баяндае, Еланцах и Бугульдейке. Кроме того, специалисты МТС провели работы по увеличению скорости 4G и в поселке Хужир на острове Ольхоне.

Модернизация телеком-оборудования на берегах Байкала позволила в полтора раза повысить скорость мобильного интернета и увеличить емкость сети, что дает возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в сеть, использовать мессенджеры, просматривать видео и загружать приложения.

«Иркутск ежегодно ставит рекорды по приему въездного турпотока. Точкой притяжения в регион, конечно, остается озеро Байкал, где одним из популярнейших направлений является Малое море. Здесь уже с июня массово отдыхают как сами иркутяне, так и приезжие туристы. Чтобы к новому туристическому сезону наша сеть могла во всеоружии встретить отдыхающих, мы заранее с помощью технологий Big Data и искусственного интеллекта проанализировали работу базовых станций и спрогнозировали нагрузку на сеть. Исходя из этого, мы модернизируем существующее телеком-оборудование или устанавливаем новое, чтобы каждый житель Приангарья и гость региона даже в пик туристического наплыва мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.