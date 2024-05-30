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«МТС Exolve» обеспечил горячую линию для «Цифра банк»

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, предоставила «Цифра банку» телефонный номер 8-800-333-92-29 для организации горячей линии. Теперь клиенты банка могут дозваниваться в колл-центр по легко запоминающемуся номеру, чтобы получить оперативную круглосуточную поддержку.

«Цифра банк» является банком в секторе частных инвестиций в России. Своим клиентам банк предлагает линейку инвестиционных и классических финансовых продуктов. В настоящее время в России открыто более 40 отделений «Цифра банк». Теперь клиенты всех отделений банка могут получить поддержку по бесплатному и удобному номеру горячей линии.

«Номер с кодом 8-800 — одна из самых востребованных услуг для бизнеса, – сказал директор по продажам и обслуживанию «МТС Exolve» Костас Дубосас. – Уверены, что организация горячей линии с легко запоминающимся номером позволит обеспечить оперативную связь банка с клиентами».

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