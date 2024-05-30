МТС расширила сеть LTE на побережье Каспия к летнему сезону

Цифровая экосистема МТС модернизировала сеть на побережье Каспия от Сулакской лагуны до Избербаша. В результате улучшилось покрытие и выросла скорость мобильного интернета в местах морского отдыха, гостиницах, санаториях, на базах отдыха и в прибрежных населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в 20 точках по береговой линии Каспия. Например, на севере Махачкалы вдоль микрорайонов Караманов, где находится пляж «Черные камни» и активно развивается гостиничная инфраструктура технические специалисты МТС расширили емкость сети на 50%. Выходить в интернет на высокой скорости одновременно в новом купальном сезоне сможет большее количество абонентов.

Расширили покрытие и улучшили скорость мобильного интернета и на юге от Махачкалы, где находятся «золотые» берега с мелким песком, востребованные у любителей пляжного отдыха. Также МТС запустила новую базовую станцию на побережье у села Зеленоморск Карабудахкентского района. Устойчивый мобильный интернет впервые появился на расположенных у населенного пункта пляжах, в гостиничных комплексах, базах отдыха.

Заработало дополнительное 4G оборудование на еще одном популярном «золотом» пляже – на побережье у Манаскента на Манасском взморье, где также работает множество гостиниц и баз отдыха. А в одном из самых популярных морских городов Дагестана Избербаше технические специалисты МТС полностью обновили транспортную сеть между базовыми станциями, что ускорило передачу данных на 30%.

«По данным МТС Travel, Дагестан сегодня – главный морской курорт на Каспийском побережье в России. Больше 90% поездок к Каспию совершаются именно у нас в Республике. При этом туристический поток растет ежегодно. Мы вместе со всей республикой подготовились к началу сезона и надеемся, что гости останутся довольны качеством нашей связи на море и во всем Дагестане. К новому сезону мы также запустили связь и мобильный интернет на Чиркейском водохранилище, в работе сейчас еще несколько проектов в туристических местах», — сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.