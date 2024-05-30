Территория 4G расширена под Верхневилюйском

Жители Верхневилюйска и пригорода теперь могут комфортно общаться с помощью связи четвертого поколения «МегаФона». Оператор на 60% увеличил зону уверенного сигнала 4G в селе Андреевский и восточной части Верхневилюйска. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции, улучшив качество мобильного интернета и голосовой связи для абонентов. Запуск новых телеком-объектов позволил покрыть связью четвертого поколения всю территорию Верхневилюйска. Вместе с тем расширение сети LTE обеспечило высокие интернет-скорости и улучшение качества голосовых вызовов в селе-спутнике Андреевском.

Базовая станция в селе Андреевский покрывает территорию, на которой проживает более 2,5 тыс. человек. Здесь развивается частный жилой сектор, работают образовательные и досуговые учреждения – детский сад, школа, культурный центр. После расширения сети связи онлайн-общение для абонентов станет более комфортным — жители и гости смогут звонить по видеосвязи, переписываться в мессенджерах и социальных сетях. Школьники во время летних каникул на своих мобильных устройствах будут смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Вместе с тем, абонентам доступны звонки с помощью технологии VoLTE, которая обеспечивает качественное голосовое звучание и возможность выходить в интернет, не прерывая голосовой вызов.

«Мы последовательно улучшаем качество связи 4G на территории Якутии — расширяем зону покрытия за счет строительства новых телеком-объектов, модернизируем действующее оборудование. В поселениях, удаленных от регионального центра, мобильный интернет особенно востребован абонентами. Так в Верхневилюйске в этом году объем передачи данных вырос больше чем на 30%. С включением в зону LTE пригорода Верхневилюйска у абонентов оператора появилась возможность выходить в сеть на комфортных скоростях», - сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.