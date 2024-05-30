CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование на социально важной локации Орла – железнодорожном вокзале, а также еще более чем на 70 объектах в регионе. Изменения с начала 2024 г. затронули восемь районов Орловской области и позволили улучшить качество мобильной сети в период пиковой нагрузки и в праздничные дни, а также сделали доступнее голосовую связь за счет использования технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На вокзале в Орле запустили дополнительный среднечастотный слой LTE, что позволило усовершенствовать передачу данных для пассажиров и избежать перегрузок в летний период, когда многие жители региона отправляются в отпуска. Средняя скорость мобильного интернета здесь достигает 30 Мбит/с – этого достаточно, например, для общения в мессенджерах или прослушивания музыки в онлайн-режиме.

Качество сигнала было улучшено не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах: деревнях Полозовские Дворы и Малаховские Выселки, Овсянниково, селах Горки и Успенское, а также в поселках Колпны и Орлик. Интернет в сети 4G позволит тысячам жителей региона быстро получать и отправлять электронную почту, загружать госуслуги и общаться в соцсетях и мессенджерах. Также для жителей сел и деревень стала доступна голосовая связь по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая гарантирует кристально чистый звук во время звонков.

«Мы видим, что многие жители региона предпочитают на весенне-летний сезон переезжать на свои дачные участки в селах и деревнях. Таким абонентам очень важно оставаться со стабильной связью и на территории своих домовладений, и на вокзалах, с которых они отправляются отдыхать. Чтобы обеспечить быстрый мобильный интернет, мы модернизируем оборудование в тех местах, где есть повышенная нагрузка, а также расширяем зону покрытия сети. В целом с начала года мы уже модернизировали оборудование более чем на 70 телеком-объектах», – сказал директор «МегаФона» по Орловской области Сергей Ивочкин.

Работы по улучшению сигнала были проведены в восьми регионах: Орловском, Мценском, Ливенском, Хотынецком, Кромском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Малоархангельском. Напомним, за прошлый год специалисты оператора провели работы более чем в 50 населенных пунктах региона.

***

«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

В России нашли способ упростить строительство сотовых сетей вдоль автодорог

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Ростелеком» переводит чиновников на российский биллинг

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Базовые станции Nokia и Ericsson изгоняют из российских сотовых сетей. Им найдена замена, хоть и не отечественная

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Обзор ноутбука IRBIS SmartBook 14NBP3003: мобильное решение для корпоративного сегмента

Обзор наушников HUAWEI FreeLace Pro 2: надежное решение для динамичной жизни

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024