В восьми районах Орловской области связисты «разогнали» мобильный интернет

«МегаФон» модернизировал телеком-оборудование на социально важной локации Орла – железнодорожном вокзале, а также еще более чем на 70 объектах в регионе. Изменения с начала 2024 г. затронули восемь районов Орловской области и позволили улучшить качество мобильной сети в период пиковой нагрузки и в праздничные дни, а также сделали доступнее голосовую связь за счет использования технологии VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На вокзале в Орле запустили дополнительный среднечастотный слой LTE, что позволило усовершенствовать передачу данных для пассажиров и избежать перегрузок в летний период, когда многие жители региона отправляются в отпуска. Средняя скорость мобильного интернета здесь достигает 30 Мбит/с – этого достаточно, например, для общения в мессенджерах или прослушивания музыки в онлайн-режиме.

Качество сигнала было улучшено не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах: деревнях Полозовские Дворы и Малаховские Выселки, Овсянниково, селах Горки и Успенское, а также в поселках Колпны и Орлик. Интернет в сети 4G позволит тысячам жителей региона быстро получать и отправлять электронную почту, загружать госуслуги и общаться в соцсетях и мессенджерах. Также для жителей сел и деревень стала доступна голосовая связь по технологии VoLTE (вызовы в 4G), которая гарантирует кристально чистый звук во время звонков.

«Мы видим, что многие жители региона предпочитают на весенне-летний сезон переезжать на свои дачные участки в селах и деревнях. Таким абонентам очень важно оставаться со стабильной связью и на территории своих домовладений, и на вокзалах, с которых они отправляются отдыхать. Чтобы обеспечить быстрый мобильный интернет, мы модернизируем оборудование в тех местах, где есть повышенная нагрузка, а также расширяем зону покрытия сети. В целом с начала года мы уже модернизировали оборудование более чем на 70 телеком-объектах», – сказал директор «МегаФона» по Орловской области Сергей Ивочкин.

Работы по улучшению сигнала были проведены в восьми регионах: Орловском, Мценском, Ливенском, Хотынецком, Кромском, Колпнянском, Новодеревеньковском, Малоархангельском. Напомним, за прошлый год специалисты оператора провели работы более чем в 50 населенных пунктах региона.

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«МегаФон» – всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 76,7 млн клиентов.