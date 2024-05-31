«Билайн» предлагает готовое решение для организации интернета в загородном доме

«Билайн »предлагает готовое решение жителям Москвы и Московской области для организации интернета в загородном доме, где нет возможности подключить проводной интернет. Чтобы создать подключение к интернету, оператор предлагает установить стационарный 4G роутер с сим-картой с тарифом «Интернет LIVE» и возможностью удвоить пакеты ГБ. Готовое решение позволит клиентам организовать Wi-Fi на даче без проводов, используя мобильный интернет 4G. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом»

К роутеру подключаются сразу несколько девайсов, а скорость загрузки контента составляет до 150 Мбит/с. Такой скорости хватить на большую компанию, и вы сможете смотреть на своем смартфоне или ноутбуке любимый фильм или сериал. А при необходимости к мобильному интернету можно подключить, например, дачный котел или систему видеонаблюдения. Для того чтобы трафика хватило на все, оператор удваивает пакеты интернета на тарифах 60 или 100 ГБ в течение трех месяцев на следующий месяц после подключения.

Функционал 4G роутера позволяет работать как от сим-карты, так и от проводного интернета. Такой роутер можно использовать дома после окончания дачного сезона.

Чтобы дачный комплект работал на высокой скорости, «Билайн» провел модернизацию сети в Московской области и ускорил мобильный интернет в два раза, а также значительно увеличил покрытие 4G. Оператор обновил оборудование на 4,3 тыс. базовых станций в Подмосковье и проложил более 550 км новых оптических линий для связи.

Глеб Тарасенко, директор по маркетингу Московского региона ПАО «ВымпелКом» («Билайн»): «Жизнь за городом становится все более популярной у москвичей. Однако, планируя переезд, необходимо решить вопрос с доступом в интернет в загородном доме. Чтобы обеспечить наших клиентов качественным интернетом, который может работать для систем умного дома, видеонаблюдения и комфортной работы удаленно, мы завершили модернизацию сети в Московской области и сделали простой в использовании продукт».

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ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») — цифровая компания, которая, помимо услуг связи, развивает собственные компетенции в области финтеха, решений на базе ИИ для медицины, образования, сервисов видео- и аудио аналитики, решений для умного города, а также ESG.