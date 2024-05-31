МТС обеспечила бесшовное покрытие на трассе М12 в Судогодском районе Владимирской области

МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на 10-километровом участке федеральной трассы М-12 в Судогодском районе Владимирской области. Скоростной мобильный интернет получили также десять сёл, расположенных вдоль трассы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила дополнительное телеком-оборудование в районе сел Шипилово и Сорокино Судогодского района Владимирской области. Новые базовые станции обеспечивают голосовую связь и мобильный интернет грузовому и пассажирскому транспорту на участке трассы М12.

«Сеть LTE позволяет повысить безопасность в поездках на трассе М12 во Владимирской области, вызвать помощь при необходимости. В дороге путешественники могут пользоваться навигатором и всеми необходимыми цифровыми сервисами, которые всегда нужны в дороге. Новым участком мы обеспечили бесшовное покрытие в Судогодском районе, который до сих пор был глубинкой нашего региона. Это значительно повысить привлекательность Владимирской области для грузовой логистики и туризма», — сказал директор филиала МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Также в зоне нового покрытия LTE находятся села Митькино, Железниково, Костино, Рагузино, Афонино, Степачёво, Бережки и Райки, которые ранее получали связь от базовых станций, расположенных неподалеку. Сейчас в этих населенных пунктах скорость мобильного интернета выросла на 30%, а голос стал значительно чище.

Ранее дополнительное телеком-оборудование, запущенное в Судогодском районе на трассе М12, также разгрузило сеть МТС в районе деревень Никольское, Овсянниково, Данильцево и Неврюево, в которых проживает около тысячи человек. Работами в Судогодском районе компания продолжает большой проект по обеспечению коврового покрытия на трассе М12. Ранее скоростной мобильный интернет получили притрассовые села в районе Мурома, а также на участке Москва — Владимир.