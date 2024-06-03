«Геоскан» ускорит передачу данных с МКА на Землю до 200 Мбит/с

ГК «Геоскан» разработала собственное высокоскоростное радиопередающее устройство — COMMX (от англ. Communication X-Band). Изделие позволит передавать данные с малых космических аппаратов на Землю в радиолюбительском диапазоне 10,45 ГГц и со скоростью до 200 Мбит/с. Использование нового радиопередатчика позволит отправлять данные со спутников в сотни раз быстрее, чем ранее.

В новой разработке соединяются различные направления электроники: сверхвысокочастотная электроника, высокоскоростные схемы, FPGA и другие. Устройство работает по стандарту DVB-S2, отлично зарекомендовавшему себя в спутниковом телевидении — после этого его стали использовать и для космической связи, передавая любые данные. Стандарт определяет виды модуляций и кодирования данных, а использование помехоустойчивого LDPC-кода приближает скорость передачи данных к теоретическому пределу.

«Технологии радиосвязи за последние десятилетия достигли очень высокого уровня развития. Те же каналы связи, работающие по стандарту DVB-S2, — уже обыденность. Тем не менее подобные устройства делают немногие организации, и их цена достаточно высока. Одна из стратегий «Геоскана» — расширять собственные знания и накапливать опыт, и нам самим было интересно разобраться и создать COMMX», — сказал руководитель отдела разработки МКА Дмитрий Боровицкий.

Высокоскоростной передатчик создавался специально для спутниковой платформы «Геоскан 3U», но сама технология может быть применена и в других проектах компании.

«В конце этого года запланирован запуск пяти образовательных кубсатов, сделанных в «Геоскане». Университеты — наши заказчики, разработали интересную научную и технологическую полезную нагрузку для них. Некоторые космические эксперименты, например, гиперспектральная съемка Земли, потребуют передачи с орбиты большого объема данных — здесь и понадобится высокоскоростной передающий модем. Особенно важен COMMX для космического аппарата «Лобачевский» ННГУ, который создается на базе новой спутниковой платформы нашей компании — «Геоскан 16U». Для нас это будет первый полноценный аппарат ДЗЗ, разрабатываемый для задач агроэкологии в различных регионах России: спутник будет фотографировать леса, поля, растительные культуры; после чего снимки высокого разрешения поступят на Землю для исследования заинтересованными организациями», — сказал руководитель отдела проектов МКА «Геоскана» Александр Хохлов.