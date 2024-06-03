Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за май 2024 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Федеральное законодательство

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2024 г. №614 «Об утверждении Правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства, состава сведений, документов и материалов, включаемых в информационную модель объекта капитального строительства и представляемых в форме электронных документов, и требований к форматам указанных электронных документов»

На период с 1 сентября 2024 г. до 1 сентября 2030 г. установлены правила формирования и ведения информационной модели объекта капстроительства.

Указанные процессы обеспечиваются застройщиком, техническим заказчиком, лицом, которое отвечает за подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным за эксплуатацию объекта. Это возможно в рамках договоров о выполнении инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции.

Также определены состав сведений, документов и материалов, которые включаются в модель и представляются в форме электронных документов, и требования к форматам таких документов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2024 г. №606 «Об утверждении Правил проведения обследования линий связи, пересекающих государственную границу Российской Федерации, и средств связи, к которым подключаются указанные линии связи»

Операторы связи, собственники или иные владельцы технологических сетей связи, точек обмена трафиком, трансграничных линий связи должны направлять в Роскомнадзор уведомление о выполнении установленных Законом о связи требований для включения сведений о трансграничных линиях связи и средствах связи, к которым подключаются такие линии, в соответствующий реестр. На основании этого уведомления Служба проводит обследование указанных линий и средств связи. Утвержден порядок его проведения.

Проверка предусматривает изучение документации уведомителя (до 3-х рабочих дней), а также выезд на местность и осмотр линий и средств связи (до 15-ти рабочих дней). По ее результатам оформляется заключение с выводами о соответствии или несоответствии линий и средств связи установленным требованиям. При выявлении несоответствия в заключении указывается, какие именно требования нарушены.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2024 г. №609 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

В перечень разделов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности включен раздел о комплексном развитии территорий.

С 1 ноября 2024 г. утрачивает силу перечень сведений ГИС обеспечения градостроительной деятельности, доступ к которым осуществляется бесплатно через Интернет.

Отдельные изменения связаны с введением понятия «оператор комплексного развития территории». В частности, с 1 ноября 2024 г. оператора включат в число заявителей для заключения договора о подключении к теплоснабжающей или теплосетевой организации.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 мая 2024 г. «Успейте подтвердить аккредитацию ИТ-компании до 1 июня»

ИТ-компании должны ежегодно подтверждать госаккредитацию. Для этого нужно подать заявление на Госуслугах. В 2024 г. форма будет открыта с 8 мая по 1 июня. В ней указывается информация о доле доходов от деятельности в области ИТ, ссылка на официальный сайт организации, а также наименование и номер продукта в реестре российского ПО и доход от его реализации.

Для подтверждения аккредитации необходимо проверить актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подать его, проверить, что уровень средней зарплаты в компании не ниже, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована, а также актуализировать информацию об ИТ-деятельности на сайте организации.

Заявление не нужно подавать компаниям, созданным в 2024 г., подавшим заявление и получившим аккредитацию после 25 апреля текущего года, а также применяющим пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2024 г.

Правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню зарплаты.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 мая 2024 г. «Отозвать сертификат электронной подписи можно на Госуслугах»

На Госуслугах появился сервис по отзыву сертификата квалифицированной электронной подписи. С сентября 2024 г. все аккредитованные Минцифры удостоверяющие центры должны к нему подключиться. Уже можно отозвать сертификаты, которые выданы АО «ИИТ» и ООО «Такском». Разъяснено, как это сделать.

Информация Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 15 мая 2024 г. «Единую биометрическую систему нельзя использовать для розыска людей»

Минцифры сообщает, что отслеживать преступников с помощью Единой биометрической системы (ЕБС) невозможно. Это запрещено законом.

ЕБС не связана с городскими системами видеонаблюдения и не может использоваться в оперативно-разыскной деятельности. Эта система разработана для повышения доступности сервисов. Никто не вправе принуждать гражданина использовать ЕБС или отказывать ему в оказании услуг при нежелании регистрироваться в системе.

Письмо Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 2 мая 2024 г. №П15-257362

Минцифры разъяснило, что машиночитаемую доверенность можно хранить в ИС «Единое блокчейн хранилище МЧД - распределенный реестр ФНС России».

Региональное законодательство

Постановление Правительства Амурской области от 17 мая 2024 г. №364 «Об отборе социально ориентированных некоммерческих организаций для оказания информационной поддержки в форме содействия в создании официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и (или) обеспечении их функционирования путем использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»

Определены условия и правила проведения социально ориентированных некоммерческих организаций.

СОНКО должно осуществлять в соответствии с учредительными документами один или несколько из видов следующей деятельности: оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства); деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан РФ; деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

Отбор проводится рабочей группой, созданной Правительством Амурской области.

Постановление вступает в силу с 20 мая 2024 г.

Постановление Правительства Пензенской области от 13 мая 2024 г. №300-пП «Об автоматизированной системе учета и оплаты проезда пассажиров и провоза багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на маршрутах регулярных перевозок городского округа город Пенза, закрытого административно-территориального образования город Заречный Пензенской области, Пензенского района Пензенской области, Бессоновского района Пензенской области, межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пензенской области, транспортное обслуживание населения на которых осуществляется по регулируемым тарифам»

Государственное казенное учреждение «Организатор перевозок Пензенской области» будет осуществлять внедрение автоматизированной системы учета и оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на маршрутах регулярных перевозок в городах Пенза и Заречный, в Пензенском и Бессоновском районах Пензенской области, а также на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пензенской области. Ответственный за введение в эксплуатацию, использование и обслуживание АИС определяется путем проведения конкурсных процедур.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Правительства Тамбовской области от 6 мая 2024 г. №316 «О внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг области»

Скорректирован порядок формирования и ведения государственной автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тамбовской области. Утверждены новые задачи системы. К ним теперь относится автоматизация процесса предоставления услуг в МФЦ от приема документов от заявителя до выдачи ему результата, оптимизация автоматизированного обмена документами в электронном виде между МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, публикация информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» об оказываемых в МФЦ государственных и муниципальных услугах. Скорректированы также функции и структура системы.

Распоряжение Департамента информатизации Тюменской области от 7 мая 2024 г. №05-р «О вводе в эксплуатацию автоматизированной информационной системы «Мониторинг результатов деятельности по снижению теневой занятости в Тюменской области»

Введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система «Мониторинг результатов деятельности по снижению теневой занятости в Тюменской области».

Указ Губернатора Омской области от 20 мая 2024 г. №106 «Об утверждении Порядка использования государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» и перечней должностных лиц, уполномоченных на работу с ней»

Государственная информационная система в области противодействия коррупции «Посейдон» создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов публичной власти и территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус», Банка России, иных организаций по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в том числе по проведению с использованием информационно-коммуникационных технологий анализа и проверок соблюдения ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования.

Указ Главы Республики Мордовия от 20 мая 2024 г. №131-УГ «Об Экспертном совете по выработке информационной политики в сфере противодействия терроризму в Республике Мордовия при Антитеррористической комиссии в Республике Мордовия»

Совет будет заниматься: организационно-методическим сопровождением деятельности АТК Республики Мордовия в области информационного противодействия терроризму; выработкой предложений по совершенствованию мероприятий, связанных с противодействием идеологии терроризма в республике; проведением просветительских мероприятий антитеррористической направленности с различными категориями граждан; проведением анализа информационных материалов для оценки их влияния на ситуацию в сфере противодействия терроризму.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Постановление Губернатора Курской области от 17 мая 2024 г. №92-пг «Об утверждении Порядка ведения государственной информационной системы Курской области «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»

Регламентирован порядок ведения государственной информационной системы Курской области «Единая централизованная информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности». Определено, что система является внешнеориентированной государственной информационной системой, предназначенной для обеспечения централизации бюджетного (бухгалтерского) учета, расчета заработной платы, формирования бюджетной (бухгалтерской) и иной отчетности для органов государственной власти Курской области и их подведомственных учреждений, органов местного самоуправления Курской области и их подведомственных учреждений. Установлено, что в состав названной информационной системы входят: подсистема «Бухгалтерский учет» (на базе конфигурации «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП»); подсистема «Кадровый учет и расчет заработной платы» (на базе конфигурации «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП»); подсистема «Документооборот» (на базе конфигурации «1C:Документооборот КОРП. РЕГИОН»); подсистема «Свод отчетности» (на базе конфигурации «1С:Свод отчетов 8 ПРОФ»); подсистема «ОЦО ЦБ» (на базе конфигурации «1С:Общий центр обслуживания. Централизованная бухгалтерия КОРП. 2.1»); подсистема «Администрирование» (для обеспечения проведения общих настроек Системы).

Отмечено, что оператором и техническим администратором системы является областное казенное учреждение «Центр бюджетного учета».

Постановление Правительства Московской области от 17 мая 2024 г. №459-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций в Московской области»

В Московской области определены правила формирования и ведения сегмента государственной информационной системы мониторинга в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций. Информационная система мониторинга обеспечивает функции автоматизации механизмов сбора, хранения, обработки, распространения и анализа информации, а также информационного взаимодействия между исполнительными органами государственной власти области.

Организационное, информационное и методическое обеспечение функционирования регионального сегмента системы мониторинга осуществляется Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликования.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 6 мая 2024 г. №296 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.01.2021 №32 «Об утверждении форм республиканского наблюдения, перечня социологических исследований и перечня информационных материалов по результатам социально-экономического мониторинга»

Скорректированы порядок и формы статотчетности для социально-экономического мониторинга в Республике Татарстан.

В частности, в новой редакции изложены формы республиканского наблюдения №1-АП (единовременная) «Анкета по изучению проблем предпринимательства» и №П-1 (СХ)-р (месячная) «Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции».

Представлена новая форма республиканского наблюдения №1-строительство (прогноз) (месячная) «Сведения о прогнозных показателях предприятия».

Республиканским органам исполнительной власти предписано сократить количество запрашиваемой информации у органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, используя информационные материалы, размещаемые по результатам социально-экономического мониторинга в единой государственной системе отчетности «Отчеты ведомств» информационного портала «Открытый Татарстан».

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

Постановление администрации Костромской области от 20 мая 2024 г. №158-а «О государственной информационной системе в сфере здравоохранения Костромской области»

Разработано положение о государственной информационной системе в сфере здравоохранения Костромской области. Системой обеспечивается информационная поддержка процессов организации и оказания медицинской помощи населению в Костромской области, включая осуществление сбора, хранения, обработки и предоставления информации об органах, организациях государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и об осуществлении медицинской и иной деятельности в сфере охраны здоровья. К целям создания системы относятся обеспечение преемственности лечебно-диагностического процесса между медицинскими организациями при оказании медицинской помощи, обеспечение для граждан Костромской области доступа к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме и другие. Определены задачи, функции, назначение и структура государственной информационной системы, участники информационного взаимодействия, порядок обмена информацией с информационными системами медицинских организаций.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 8 мая 2024 г. №216-рп «О Концепции развития отрасли информационных технологий в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года»

Правительство автономного округа приняло Концепцию развития отрасли информационных технологий в автономном округе на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года.

Концепция определяет: цели, задачи, приоритетные направления, целевые показатели развития и механизмы поддержки отрасли информационных технологий в автономном округе; комплекс мероприятий для ускорения развития отрасли информационных технологий в целях обеспечения реализации в автономном округе стратегических задач по направлению «Цифровая экономика», в том числе за счет взаимодействия ее участников.

Ответственным за реализацию и мониторинг Концепции является Департамент информационных технологий и цифрового развития автономного округа.

Постановление Правительства Тамбовской области от 6 мая 2024 г. №316 «О внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг области»

Скорректирован порядок формирования и ведения государственной автоматизированной информационной системы обеспечения деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Тамбовской области. Утверждены новые задачи системы. К ним теперь относится автоматизация процесса предоставления услуг в МФЦ от приема документов от заявителя до выдачи ему результата, оптимизация автоматизированного обмена документами в электронном виде между МФЦ и федеральными органами исполнительной власти, публикация информации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» об оказываемых в МФЦ государственных и муниципальных услугах. Скорректированы также функции и структура системы.

Постановление Правительства Тамбовской области от 3 мая 2024 г. №303 «О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области «Информационное общество»

Скорректированы отдельные положения государственной программы по получению гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на территории Тамбовской области. Общие затраты на реализацию II этапа государственной программы увеличены и теперь составляют 13 263 597,2 тыс. рублей. Установлено, что соисполнителем государственной программы является Министерство имущественных отношений и государственного заказа области.

Приказ Комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области от 6 мая 2024 г. №9 «Об утверждении Положения о работе с обращениями граждан, поступающими в комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области»

Урегулирован порядок работы с обращениями граждан, поступающими в комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, в том числе из аппарата Губернатора Волгоградской области, в письменной форме или в форме электронного документа, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также устными обращениями.

Рассмотрение устных обращений осуществляется председателем комитета и заместителями председателя на личном приеме граждан.

Регистрация обращений, их аннотирование, определение должностного лица, уполномоченного рассматривать вопросы, содержащиеся в обращениях, осуществляется отделом финансового, хозяйственного обеспечения и делопроизводства комитета в автоматизированной системе обработки конфиденциальной информации Волгоградской области в течение трех дней со дня поступления обращения в комитет, включая день поступления.

Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Приказ Министерства региональной и информационной политики Оренбургской области от 15 мая 2024 г. №4-одн «О внесении изменений в приказ министерства региональной и информационной политики Оренбургской области от 16.09.2020 №6-одн»

Установлено, что работникам министерства региональной и информационной политики Оренбургской области, награжденным Почетной грамотой, выплачивается единовременная денежная премия в размере 5747 рублей.

Приказ вступает в силу после дня его официального согласования.

Приказ министерства экономической и инвестиционной политики Тамбовской области от 17 мая 2024 г. №24 «Об определении угроз безопасности персональных данных, актуальных при обработке персональных данных в информационных системах персональных данных, эксплуатируемых министерством экономической и инвестиционной политики Тамбовской области»

Министерством экономической и инвестиционной политики Тамбовской области установлены угрозы безопасности персональных данных, актуальные при их обработке в информационных системах, эксплуатируемых министерством. Определены характеристики безопасности информационных систем персональных данных, урегулировано применение средств криптографической защиты информации в указанных информационных системах. Кроме того, приведен перечень конкретных угроз безопасности информационных систем персональных данных.

Приказ Управления информационных проектов Новосибирской области от 8 мая 2024 г. №5-НПА «О Порядке сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы Новосибирской области в управлении информационных проектов Новосибирской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»

Порядком определена процедура сообщения лицами, замещающими должности государственной гражданской службы в управлении информационных проектов, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. Порядок не распространяется на гражданских служащих, назначение и освобождение которых от должности осуществляется Губернатором области.

Сообщение о возникновении личной заинтересованности оформляется в письменной форме в виде уведомления не позднее одного рабочего дня, следующего за днем, когда гражданскому служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности.

В ходе предварительного рассмотрения уведомлений должностные лица имеют право получать от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять запросы в федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации.

Начальником управления по результатам рассмотрения уведомления в течение трех рабочих дней принимается соответствующее решение. Также уведомления могут быть переданы в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения уведомление о принятом решении выдается гражданскому служащему или направляется ему по почте с уведомлением о вручении.

Также утверждена форма уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 18 мая 2024 г. №338 «О внесении изменения в государственную программу Республики Татарстан «Цифровой Татарстан», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 18.10.2021 №980 «Об утверждении государственной программы Республики Татарстан «Цифровой Татарстан»

Госпрограмма «Цифровой Татарстан» изложена в новой редакции.

Объем финансирования II этапа программы (2024-2026 годы) повышен на 742 млн руб. и составит 12,9 млрд руб.

Перераспределены затраты на реализацию отдельных региональных проектов и комплексов процессных мероприятий. Так, исключены затраты на региональный проект «Цифровое государственное управление». Повышены затраты на комплексы процессных мероприятий «Государственная поддержка развития экономической среды и человеческого капитала в сфере информационных технологий» и «Развитие и совершенствование инфраструктуры информационного пространства».