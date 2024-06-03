МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и анимационный сериал «Фиксики» запустили бесплатную образовательную программу на тему интернета вещей в рамках федерального благотворительного проекта «Поколение М». Курс рассчитан на детей от четырех до восьми лет и включает четыре урока: «Умный город», «Умная забота о здоровье», «Умный дом» и «Умный магазин». Об этом CNews сообщили представители МТС.

В короткометражных образовательных видео профессор Чудаков вместе с героями мультсериала «Фиксики» погружают ребят в мир интернета вещей и на простых примерах показывают, как вещи могут взаимодействовать друг с другом, без помощи человека: кто включает умный пылесос или чайник, что такое умная остановка и кто управляет беспилотным автобусом, как будет работать освещение в «городе будущего» и зачем в городе умные камеры. Через эти и многие другие вопросы дети получают базовые знания о формировании современной городской среды, экономии энергоресурсов, снижении своего экологического следа и использовании технологий для здравоохранения.

Зрители курса на сайте «Поколение М» смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» в двух номинациях: «Полезная находка» и «Умный подход». Ребятам предлагают пофантазировать и нарисовать умный дом, в котором они сами хотели бы жить, а также использовать свои инженерные способности и превратить старую вещь в полезное устройство. Работы можно прислать до 31 мая 2025 г. Главный приз конкурса – поездка на студию компьютерной анимации, где создают легендарных «Фиксиков».

«Спрос на «умный дом» в России за пять лет вырос в 65 раз. Только в прошлом году в России было продано почти 1,8 млн «умных» устройств, что на 80% превысило объем продаж 2022 г. Еще больше «Интернет вещей» проник в бизнес – по результатам исследования РИР, технологии IoT использует как минимум 36 тыс. российских организаций, которые за счет автоматизированной аналитики больших данных упрощают работу и мониторинг собственных систем. Российские компании сокращают объемы отходов, улучшают качество услуг, обеспечивают мгновенную защиту от угроз, удешевляют процессы производства и логистику. Пользователи, компании и целые города будут все чаще применять интеллектуальные технологии. Мы стремимся наращивать экспертизу уже сейчас, именно поэтому создали увлекательный и доступный курс для детей, которым предстоит использовать «умные» технологии повсеместно», — сказал директор по управлению комплексными проектами МТС Дмитрий Ретюнский

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«Поколение М» — это образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта проходят образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 24 млн руб., которые направлены на лечение 86 тяжело больных детей.

Анимационный сериал «Фиксики» появился в России в 2010 г. Это популярный российский просветительский проект, созданный в жанре edutainment (обучение через развлечение). Его цель — сформировать у детей научную картину мира и популяризировать научные знания. В каждую серию включено две обучающих мультипликационных врезки, которые объясняют детям основы естественных наук (физики, химии, биологии, географии, геологии, астрономии) и истории разных изобретений. Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и учат маленьких зрителей как обращаться с техникой и окружающими их приборами. С 2020 г. проект принадлежит группе компаний «Рики» и производится анимационной студией «Аэроплан». На данный момент вышло более 200 эпизодов сериала и два полнометражных фильма — «Фиксики. Большой секрет» (2017) и «Фиксики против кработов» (2019).