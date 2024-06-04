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МТС прокачала мобильный интернет на летней концертной площадке в Москве

МТС расширила пропускную способность мобильной сети на крупнейшей открытой концертной площадке Москвы «МТС Live Лето» в «Лужниках». Чтобы обеспечить зрителей шоу надежной связью и скоростным мобильным интернетом, МТС установила дополнительное телеком-оборудование с уникальной антенной непосредственно на новой сцене.

Операторы связи используют дополнительные базовые станции – стационарные или передвижные – для расширения пропускной способности сети во время массовых мероприятий, когда из-за наплыва людей значительно возрастает нагрузка на сеть. На площадке инженеры МТС пошли нестандартным путем – установили антенную систему прямо на сцене.

Площадь новой видовой площадки «МТС Live Лето», на которой установлена гигантская сцена высотой более 15 м и шириной более 45 м, превышает 15 тыс.. кв. м. Концертный зал под открытым небом вмещает в себя около 10 тыс. зрителей, а при театральной рассадке с креслами — свыше 1,5 тыс. человек.

Чтобы обеспечить участников концерта скоростным интернетом на территории всей площадки специалисты МТС разместили базовую станцию внутри основания сцены, а антенную систему для ультраширокого охвата – на высоте восьми метров прямо на металлических конструкциях, где расположено оборудование для звуковых и световых инсталляций. Это позволило покрыть всю зрительскую зону и расширить емкость сети на площадке на треть, чтобы многочисленные зрители могли свободно стримить, обмениваться фото и видео прямо с представлений.

«Организация связи на крупных площадках, как правило, ставит перед нашими специалистами нетривиальные задачи. Решение по размещению оборудования на временных конструкциях, которое мы применили на гигантской сцене в «Лужниках», мы впервые разработали и применили в фан-зоне Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах в 2018 г. Новый проект стал для наших специалистов еще одним вызовом и одновременно возможностью воплотить в жизнь творческую инженерную мысль», – отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

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