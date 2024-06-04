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«Ростех» разработал маршрутизаторы для банкоматов

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» выводит на рынок обновленные сервисные маршрутизаторы с функционалом для банковского сектора. Благодаря специальным протоколам передачи данных с поддержкой шифрованных туннелей, оборудование может использоваться в качестве устройств связи банкоматов по проводной или беспроводной сети. Об этом CNews сообщили представители «Ростеха».

Сервисный маршрутизатор – это телекоммуникационное оборудование для сетей уровня доступа корпоративного класса. Устройства имеют уникальный алгоритм обработки трафика передачи данных и встроенный коммутационный процессор.

Обновленные сервисные маршрутизаторы для банковского сектора, разработанные инженерами НПП «Исток» им. Шокина (входит в «Росэлектронику»), поддерживают сетевой функционал шифрованных туннелей для связи банкоматов с маршрутизатором в центральных офисах банка, а также протоколы виртуальной частной сети с возможностью динамического создания туннелей между узлами (DMVPN).

Программное обеспечение сервисного маршрутизатора является полностью российской разработкой. Аппаратная платформа работает под управлением процессора Baikal BE-T1000 на базе архитектуры MIPS.

«Использование отечественного телеком-оборудования в таких важных секторах экономики, как банковская сфера, просто необходимо для обеспечения качественного уровня защиты и технологического суверенитета. В рамках работы по расширению функциональных возможностей маршрутизаторов «Истока» мы доработали программное обеспечение и добились необходимых параметров, позволяющих их использовать в банкоматах. Сейчас эти маршрутизаторы уже проходят тестирование на сетях банков-партнеров. Мы уже произвели более 2000 устройств и готовы к наращиванию объемов в соответствии с запросами рынка», - сказал руководитель научно-технического дизайн-центра НПП «Исток» им. Шокина Андрей Тюрин.

Сервисные маршрутизаторы «Истока» имеют статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП), получены сертификат соответствия средств связи и сертификат соответствия Таможенного Союза.

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