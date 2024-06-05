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билайн обеспечил быстрым мобильным интернетом легендарную атомную подводную лодку

билайн первым среди мобильных операторов обеспечил атомную подводную лодку К-3 «Ленинский комсомол» (АПЛ К-3) высокоскоростным интернетом. Отреставрированное судно располагается в Музее военно-морской славы в Кронштадте.

Если обеспечить связью два этажа музея – дело привычное, то случай с подводной лодкой нельзя назвать стандартным. Его можно сравнить с матрешкой: внутри здания музея, железобетонные стены которого мешают «пробиться» сигналу от базовой станции с улицы, находится другой гигантский металлический объект. И внутри него связь точно отсутствует.

Для решения этой проблемы технические специалисты разместили внутри лодки пять миниатюрных антенн. А чтобы подключить их, проложили в металлическом корпусе линии связи, идущие от ранее построенного оборудования. В итоге билайну удалось не просто обеспечить посетителей АПЛ качественной связью, но и добиться быстрого соединения – скорости 4G (Джи) внутри подлодки доходят до 120 Мбит/с.

Директор Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Обеспечить доступ к 4G внутри толстостенного металлического предмета – задача необычная. Пришлось решить ряд сложных инженерных вопросов. Например, выварить специальными сварочными аппаратами отверстия в переборках для прокладки кабелей. А затем проложить радиочастотные кабели и смонтировать антенны. билайну первому среди операторов удалось обеспечить посетителей подлодки связью 4G. Теперь абоненты смогут делиться фото и видео прямо с места событий».

С «Ленинского комсомола» началась история отечественного атомного флота. Первая советская подлодка, движимая атомной энергией, стала беспрецедентным явлением не только в истории флота, но и в музейной истории. В 2021 году спасенную от утилизации и отреставрированную подводную лодку транспортировали из Снежногорска Мурманской области в Кронштадт. АПЛ К-3 – экспонат, не имеющий аналогов в мире. Объекты такого размера в натуральную величину ранее не были представлены на выставках. Сейчас «Ленинский комсомол» - главный выставочный образец Музея военно-морской славы.

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