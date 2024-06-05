МТС прокачала интернет в Алтайском крае в начале летнего турсезона

ПАО «МТС» сообщает о модернизации телеком-оборудования в селах Ая, Алтайское и поселке Катунь Алтайского края. Скорость мобильного интернета для жителей и отдыхающих в туристической зоне региона увеличилась в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь гости нескольких десятков турбаз, гостевых домов и других объектов размещения, расположенных на территории населенных пунктов, смогут на комфортной скорости делиться впечатлениями от отдыха с помощью мессенджеров и соцсетей, пользоваться сервисами бронирования отелей и покупки билетов, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн.

«Предгорья Алтая – место, куда ежегодно приезжают тысячи туристов. Из года в год мы фиксируем рост трафика на этой территории, а потому приняли решение о необходимости проведения модернизации оборудования сразу в нескольких привлекательных для туристов населенных пунктах. Мы не просто увеличили скорость на смартфонах отдыхающих, но и подготовили почву для внедрения цифровых услуг – от онлайн-кассы до умного видеонаблюдения. Это сделает отдых как самих жителей, так и гостей края более комфортным и безопасным, а бизнес региона – более эффективным», − отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.