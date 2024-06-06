Аналитики «МегаФона» выяснили, какие пушкинские места полюбили туристы на Кавказе

Накануне 225-летия русского поэта Александра Пушкина специалисты «МегаФона», изучив обезличенные данные с базовых станций, составили топ любимых мест признанного гения и современных туристов. А также установили, что мобильный трафик в этих локациях совокупно увеличился на 10%, что только подтверждает растущий интерес к творчеству поэта. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кавказские Минеральные Воды, Ставропольский край

Впервые Пушкин попал на Кавказ в 1820 г.: в Пятигорске и Георгиевске родился эпилог к «Руслану и Людмиле», появились наброски «Кавказского пленника». Пушкин писал в Петербург восторженные отзывы о Пятигорске. Сегодня город, как и 200 лет назад, – один из самых популярных курортов России. Согласно данным «МегаФона», туристический поток сюда за последние пять месяцев превысил прошлогодние показатели на 7%. Чтобы увеличение числа гостей не повлияло на качество мобильного общения, связисты построили за последние четыре месяца более 50 базовых станций и модернизировали имеющиеся. В результате скорость передачи данных в городе достигает 100 Мбит/с, а каждый турист в среднем тратит ежемесячного свыше 25 ГБ, что почти на 10% превышает показатель 2023 г.

Владикавказ, Северная Осетия – Алания

В мае 1829 г. по пути в очередную ссылку из Петербурга в Тифлис (Тбилиси), Пушкин на двое суток задержался во Владикавказе, сейчас там установлен памятник поэту, признанный самым необычным монументом Пушкина – гений сидит в телеге и будто едет по брусчатой дороге в сторону Кавказского хребта. В республику и сегодня активно приезжают гости. По данным Комитета по туризму Северной Осетии, за этот год республику посетили более 70 тыс. туристов. Большинство из них, согласно аналитике «МегаФона», прибыли из Москвы и Кабардино-Балкарии. Кроме того, в 2024 г. на 15% увеличился турпоток из Приморского края.

Майский, Кабардино-Балкария

Сохраняют память о визите великого поэта и в окрестностях города Майского. В начале XIX века у местной дороги росли большие дубы. По легенде, около одного из них Пушкин останавливался на привал и был так восхищен раскидистыми ветвями, что именно эти деревья стали прототипом сказочного дуба в Лукоморье. Один из дубов стоит до сих пор и рядом с ним каждый год 6 июня собираются поклонники творчества «солнца русской поэзии». Побывать на уникальном «пушкинском месте», а также посетить термальные источники в Майский приехали в 2024 г. на 12% больше туристов, чем в 2023 г., подсчитали аналитики «МегаФона». Самым популярным временем для отдыха стали праздничные дни мая.