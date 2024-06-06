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Инфраструктурный оператор «Новые башни» планирует инвестировать более 500 млн руб. в развитие телеком-инфраструктуры Калининградской области

Группа компаний «Новые башни», независимый оператор телеком-инфраструктуры, и правительство Калининградской подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители ГК «Новые башни».

Соглашение имеет стратегическое значение и создает благоприятные условия для развития телеком-инфраструктуры, в том числе с целью обеспечения услугами мобильной связи социально-значимых объектов, автомобильных трасс федерального и регионального значения.

Документ подписан председателем Совета директоров группы компаний «Новые башни» Евгением Чермашенцевым и временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

Евгений Чермашенцев, председатель совета директоров группы компаний «Новые башни»: «Опыт компании «Новые башни» в реализации подобных проектов на территории всех регионов России, уникальные технологические компетенции и инвестиционные ресурсы –залог эффективного выполнения установленных соглашением целей. На территории Калининградской области мы уже реализовали несколько проектов, в ходе которых было построено более 130 объектов связи. В рамках нового соглашения мы предлагаем использовать весь накопленный опыт, возможности и технологии нашей компании для нового системного этапа развития телеком-инфраструктуры и других услуг на территории как непосредственно города Калининграда, так и слабо обеспеченных связью небольших населенных пунктов. Размер инвестиций составит более 500 миллионов рублей в ближайшие 7 лет. Мы уверены, что наш совместные проект с администрацией региона создаст условия для повышения эффективности управления инфраструктурой и общего качества жизни в одном из значимых городов России».

Алексей Беспрозванных, врио губернатора Калининградской области, отметил важность создания инфраструктуры связи в удаленных и малочисленных населенных пунктах Калининградской области: «Это позволит большему числу жителей Калининградской области пользоваться качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом, что повысит качество жизни и создаст благоприятные условия для развития бизнеса».

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