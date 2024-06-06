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«ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» объединят усилия для обеспечения информационной безопасности критической инфраструктуры

Компании «ПРОТЕЙ Технологии» и «Россети Урал» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения информационной безопасности и построения современных телекоммуникационных систем. Об этом CNews сообщили представители «ПРОТЕЙ Технологии».

Документ подписан генеральным директором ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» Алексеем Александровым и генеральным директором ПАО «Россети Урал» Александром Пятигором.

Компания «ПРОТЕЙ Технологии» занимается разработкой и производством программно-аппаратных продуктов для сферы телекоммуникаций и комплексной безопасности. Соглашение предполагает сотрудничество при реализации проектов по обеспечению информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры, а также импортозамещения средств связи, применяемых в производственной деятельности энергокомпании. «ПРОТЕЙ Технологии» предложат «Россети Урал» решения по комплексам диспетчерской и корпоративной телефонии, системам видеоконференцсвязи, а также окажут содействие в развитии энергосервисных услуг с использованием инфраструктуры разработчика программных продуктов.

«Мы рады возможности работать с одним из крупнейших операторов электросетей в России, который обслуживает более 1,6 млн потребителей, включая 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. Мы видим, что «Россети Урал» очень серьезно относится к своей IT-инфраструктуре и к обеспечению информационной безопасности на ней. Для нас это сотрудничество даёт возможность адаптировать свои решения для специфики электросетевой компании и, используя совместный с коллегами опыт, решить поставленные амбициозные задачи», — сказал генеральный директор ООО «ПРОТЕЙ ТЛ» Алексей Александров.

«Мы видим большой потенциал в нашем сотрудничестве. Опыт «ПРОТЕЙ Технологии» поможет решить вопросы модернизации корпоративной связи и видеоконференцсвязи предприятия, систем управления и мониторинга инфраструктуры. Помимо этого, мы объединим усилия для обеспечения информационной безопасности, а также охраны жизни и здоровья сотрудников компании. Для реализации договоренностей планируем непрерывный обмен опытом, в том числе готовы к участию в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области связи и телекоммуникаций», — сказал генеральный директор ПАО «Россети Урал» Александр Пятигор.

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