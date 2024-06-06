«Ростелеком» и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве

«Ростелеком» и правительство Челябинской области подписали соглашение о сотрудничестве и совместной работе по внедрению современных цифровых технологий. Подписи под документом поставили президент «Ростелекома» Михаил Осеевский и глава Челябинской области Алексей Текслер.

Михаил Осеевский, президент «Ростелекома», сказал: «Ростелеком» на Южном Урале системно занимается развитием информационной инфраструктуры и цифровизацией различных отраслей экономики и социальной сферы. Здесь уже внедрен целый комплекс цифровых сервисов, направленных на повышение качества жизни челябинцев, включая решения по безопасности региона, проекты умных городов, например, по энергосбережению и другим направлениям оптимизации городского хозяйства. Челябинская область отличается высокой концентрацией промышленных предприятий, для которых растет актуальность применения технологий искусственного интеллекта и обеспечения кибербезопасности, мы в этих направлениях имеем собственные серьезные разработки и компетенции. И впереди у нас большие цифровые планы на Южной Урале, которые мы будем реализовывать в тесном сотрудничестве с руководством региона и муниципалитетов».

Компания продолжает развивать оптическую инфраструктуру в Челябинской области, делая современные онлайн-сервисы доступными на любых, даже удаленных территориях. «Ростелеком» с 2021 г. реализует второй этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0), в рамках которого провайдер построил 103 базовые станции мобильной связи, обеспечив беспроводным интернетом и голосовой связью более 21 тыс. жителей. В 2024 г. доступ к услугам планируется предоставить еще 33 населенных пунктам численностью до 500 человек.

Алексей Текслер, глава Челябинской области, отметил: «Соглашение между регионом и «Ростелекомом» позволит эффективно выстраивать работу по дальнейшему развитию цифровой инфраструктуры, обеспечению информационной безопасности, проведению цифровой трансформации государственного управления и городского хозяйства, повышению цифровых компетенций населения, а также комфортности и безопасности общественных пространств. Проектов и направлений, по которым мы планируем взаимодействовать, достаточно много. В том числе это дальнейшее строительство оптических сетей связи на территории муниципалитетов и устранение цифрового неравенства».

«Ростелеком» в 2024 г. продолжит внедрение, развитие и эксплуатацию других проектов на территории Челябинской области, которые направлены на повышение качества жизни: по цифровизации объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, интеллектуальному городскому видеонаблюдению, внедрению умного уличного освещения, модернизации системы для вызова экстренных оперативных служб «112» и централизованному оповещению населения Челябинской области (РАСЦО).

Также «Ростелеком» предложил проработать проект создания на базе межуниверситетского кампуса, который в настоящее время строится в Челябинске, практической лаборатории с учебным классом. В классе могут быть представлены ключевые цифровые технологии и решения «Ростелекома», различные виды телеком-оборудования и программного обеспечения, а также организованы демонстрационные стенды по основным видам услуг и сервисов. В учебный процесс предлагается включить самые передовые направления — искусственный интеллект и нейросети, большие данные и облака.