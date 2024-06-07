МТС обновила сеть в Томске за счет перевода частот в 4G

ПАО «МТС» завершила очередной этап модернизации сети мобильной связи в городе Томске, реализовав перевод (рефарминг) базовых станций 2G (GSM 900) сразу в стандарт LTE. В результате в черте города существенно расширилось покрытие 4G, в том числе внутри помещений. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела рефарминг и модернизировала более 40 базовых станций в диапазоне 900 МГц в черте города. На этой частоте радиосигнал лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние.

Работы проводились во всех районах города. Качество сети улучшилось внутри жилых кварталов, на территории медицинских и образовательных учреждений, спортивных и торгово-развлекательных комплексов, а также вблизи промышленных объектов. Связь стала доступнее в подвальных помещениях и на цокольных этажах, где часто располагаются кафе или магазины формата «у дома».

Благодаря улучшениям жители города смогут с большим комфортом пользоваться любимыми цифровыми сервисами, в том числе теми, которые требуют стабильной скорости передачи данных. Например, смотреть потоковое видео в высоком разрешении, вести прямые эфиры в соцсетях, слушать музыку онлайн.

«Мы завершили первую часть работ по рефармингу в диапазоне 900 МГц на территории Томска, а вскоре переведем в LTE и другие базовые станции. Такое решение позволяет существенно расширить зону покрытия и в первую очередь направлено на улучшение передачи данных в труднодоступных с точки зрения покрытия помещениях, например, домах с толстыми наружными стенами или подвальных помещениях. За счет более эффективного управления частотным спектром мы можем значительно улучшать качество связи, при этом с минимальными затратами и в короткий срок», — отметил директор МТС в Томской области Антон Гриднев.