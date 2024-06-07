МТС прокачала мобильный интернет в Сосновоборске и Железногорске

ПАО «МТС» модернизировала сеть мобильной связи в крупных населенных пунктах Красноярского края. В результате перевода частот 3G на современный стандарт LTE скорость мобильного интернета у жителей Сосновоборска и Железногорска в среднем выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС провела масштабную модернизацию сети и ускорила мобильный интернет в Железногорске, Сосновоборске и пригородных населенных пунктах — Подгорном, Тартате, Терентьево, Есаулово и других. Прокачать сеть удалось благодаря рефармингу — переводу частот, выделенных под поколения связи 2G и 3G, на современный стандарт мобильной связи 4G (LTE). После проведенных работ доступ к усиленной сети получили более 135 тыс. жителей региона.

Скорость мобильного интернета выросла в тех локациях, где жители и гости Сосновоборска любят проводить свободное время: в экопарке «Белкин дом» и лыжной базе «Снежинка», на аллее боевой и воинской славы, в кинотеатре «Баклажан» и городском музее, а также на территории Введенского храма. Гуляя по излюбленным местам, жители города могут совершать видеозвонки в HD-качестве, смотреть кино и слушать музыку онлайн. емкость сети увеличилась также в закрытом городе атомщиков — Железногорске: на территории градообразующих предприятий, важных инфраструктурных объектов, а также автодороге Красноярск-Железногорск и в двух поселках ЗАТО.

Для туристов МТС улучшила связь в популярных местах в окрестностях Железногорска и Сосновоборска: у озер в поселках Новый путь и Подгорный, куда летом в том числе и красноярцы отправляются за пляжным отдыхом и рыбалкой. Теперь ориентироваться на местности по карте и загружать в соцсети фото и видео станет проще также в поездке на авто в сторону аквапарка близ озера Бархатово. Рост скоростей отметят и любители культурного туризма во время путешествия в Есаулово — старейшую деревню края, которая всего на четыре года моложе Красноярска и появилась в 1632 г. Туристы смогут в режиме онлайн искать интересные факты о старом Татарском городище и ближайших сподвижниках Андрея Дубенского, которые связаны с этой локацией исторически.

«Рост нагрузки на сеть — закономерность для такого большого региона, как Красноярский край, где проживает почти три миллиона человек. Летом сюда за горными пейзажами, рыбалкой и гастрономическими впечатлениями приезжает множество туристов со всей России. Для того, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться всеми преимуществами цифровой экосистемы МТС, мы находим технические решения и реализуем их. В данном случае мы прибегли к рефармингу, который позволяет улучшить покрытие на местности и усилить проникновение сигнала внутри зданий. Таким образом мы можем наращивать емкость сети даже в условиях сильных нагрузок», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.