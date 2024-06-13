Исследование: туристы стали арендовать апартаменты вдвое чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», и сервис RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России. Выяснилось, что за прошедший год спрос на бронирование апартаментов практически удвоился и при этом рос почти в 10 раз быстрее, чем спрос на номера в отелях. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние 12 месяцев (по май 2024 г.) количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось на 10%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% – до 2,5 тыс. руб. за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья.

Больше всего посуточных объектов предсказуемо бронировали на самых популярных направлениях внутреннего туризма – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Однако средний чек за проживание оказался выше в курортных локациях – Зеленоградске (5,5 тыс. руб. за ночь), Геленджике и Адлере (4,9 тыс. руб.).

За минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Новосибирск. Но лидером по приросту объектов посуточной аренды стал Геленджик – за год в нем стало на 119% больше апартаментов, доступных для туристов. Очевидно, это связано с резко возросшим спросом на поездки в этот курортный город (+68% бронирований на это лето по состоянию на конец мая).

«В последние годы все больше туристов переориентируются на отдых и путешествия в России. Предложение от классических средств размещения не может полностью удовлетворить этот спрос, так как строительство новых отелей требует времени. В то же время с апартаментами и квартирами дело обстоит намного проще – для запуска объекта в посуточную аренду достаточно одного месяца. При этом качество малых средств размещения постепенно приближается к гостиничному – в совокупности с повышением спроса это даёт увеличение количества предложений, стоимости суток и среднего чека», – сказал сооснователь сервиса RealtyCalendar Илья Формальский.

Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3,4 тыс. руб. (+13% за год).

«Рост популярности апартаментов среди деловых путешественников отвечает общему тренду туризма – на фоне подорожания отелей квартиры становятся доступной альтернативой. Особенно это актуально в популярных туристических локациях, где гостиницы пользуются повышенным спросом, тем более в высокие сезоны. Со своей стороны, владельцы посуточных объектов прилагают заметные усилия, чтобы занять нишу бюджетного туристического жилья для командированных», – сказала исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко.

Топ городов по количеству бронирований апартаментов для бизнес-туристов отличается от общих данных по России. Здесь в лидерах крупные деловые и промышленные центры страны, где бизнес все чаще выбирает апартаменты для размещения в командировках.

Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5,3 тыс. руб. за ночь), а также в курортных Сочи (5,3 тыс. руб.) и Адлере (5,2 тыс. руб.), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попали и другие курорты – Каспийск и Калининград, и отдаленные северные и дальневосточные города – Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток. Замыкает список Нижний Новгород, который является одновременно одним из старейших деловых центров страны и одной из самых популярных туристических локаций.