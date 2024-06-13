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«МегаФон» запустил 4G на объектах «Транснефти» в Приморье

Высокоскоростной мобильный интернет и голосовую связь запустили инженеры «МегаФона» на производственных участках магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Проект реализован совместно с компанией «Транснефть - Дальний Восток» и охватывает четыре дальневосточных региона — Приморский и Хабаровский край, Амурскую и Еврейскую автономную область. Теперь сотрудники предприятия, обслуживающие нефтеперекачивающие станции (НПС), могут пользоваться звонками VoLTE для оперативной связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Оператор построил и модернизировал 18 базовых станций на территориях НПС, в том числе смонтировал indoor-покрытие в офисах компании в Хабаровске и Дальнереченске. Расширение сети обеспечило стабильное голосовое соединение и высокую скорость передачи данных в сети 4G. Благодаря комбинации различных частотных диапазонов LTE-сигнал доступен за пределами нефтеперекачивающих станций — подключиться к сети четвертого поколения могут и автомобилисты на близлежащих региональных автодорогах.

В Приморском крае благодаря запуску новых базовых станций на нефтеперекачивающих станциях расширилась зона LTE-покрытия возле населенных пунктов Невское Лесозаводский городской округ, Горный Хутор Черниговский округ и Тигровый Анучинский округ. Для жителей интернет-соединение стало более устойчивым, а емкости сети достаточно, чтобы комфортно пользоваться мессенджерами, банкингом или государственными цифровыми сервисами.

Магистральный нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» - один из проектов компании «Транснефть». Транспортировка нефти с месторождений Сибири осуществляется на нефтеперерабатывающие предприятия Дальнего Востока, а также на экспорт через порт «Козьмино». Компания обеспечивает бесперебойную и безаварийную транспортировку нефти круглый год.

«Наличие современной мобильной связи, в том числе 4G дает бизнесу возможность для цифрового развития, внедрения IoT-решений, видеонаблюдения или системы охраны труда. У наших специалистов есть положительный опыт развертывания телеком-инфраструктуры в рамках крупных мультирегиональных проектов с учетом климатических и географических особенностей регионов», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Дальнем Востоке и в Сибири Артем Базыль.

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