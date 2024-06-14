«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района

«МегаФон» обеспечил уверенный сигнал и скоростной интернет в воронежских новостройках Юго-западного и Коминтерновского района. Техническая служба оператора запустила новое телеком-оборудование с поддержкой 4G. Горожанам будет доступен мобильный интернет на средней скорости 30 Мбит/с, в том числе в период повышенной нагрузки на сеть в вечернее время и праздничные дни.

Инженеры оператора улучшили покрытие в жилых комплексах «Адмирал», «Трамвай желаний», «Виадук», а также в районе возводимого ЖК «Галилей».

Новые базовые станции, установленные вблизи сданных и строящихся объектов недвижимости, спроектированы сразу для работы в нескольких частотных диапазонах. Это позволит обеспечить уверенное прохождение сигнала сотовой связи через плотную застройку и одновременно предоставлять высокие скорости передачи данных. Специалисты оператора учли особенности размещения зданий и спланировали направление мобильного сигнала так, чтобы связь была непрерывной как во дворах, так и в жилых помещениях.

Сотни жильцов многоэтажек смогут смотреть видео в хорошем качестве, общаться и вести трансляции в мессенджерах, играть в онлайн-игры и выходить на видеосвязь на комфортных скоростях даже в часы высоких нагрузок на сеть.

«Воронежцы все активнее используют современные мобильные устройства, а в домах растет количество цифровых помощников – смарт-колонок, розеток, приборов умного освещения, датчиков температуры и влажности. Связь и мобильный интернет становятся важной составляющей комфортных условий проживания. Поэтому при планировании сети мы принимаем во внимание строительство жилых комплексов, торговых центров, муниципальных учреждений, которые меняют ландшафт городской застройки, и пристально следим за качеством связи в этих локациях», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Согласно аналитике оператора, цифровая активность абонентов в жилых комплексах увеличивается после 18:00, когда жители возвращаются домой после работы. Чаще всего новоселы проводят свободное время на видеоплатформах и в онлайн-кинотеатрах.

Стабильная связь и быстрый мобильный интернет обеспечены для жителей домов вблизи улицы Ильича в квартале Придача и улицы Независимости в микрорайоне Подгорное. Оператор также запустил новые базовые станции в данных локациях.