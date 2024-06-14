«МегаФон» ускорил интернет в одном из самых труднодоступных городов Центральной России

Связисты модернизировали телеком‑объекты в старинном городе Костромской области — Солигаличе. Новое оборудование работает в стандарте 4G, обеспечивая более 5000 жителей стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 30 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Солигалич — небольшой старинный город, основанный в XIV веке, добраться до которого можно только с помощью автомобильной дороги от Галича через Чухлому в Костромском регионе. Считается самым северным городом в Центральном Федеральном округе.

После проведенной модернизации телекоммуникационной инфраструктуры во время прогулок по городу можно воспользоваться современными цифровыми услугами и узнать, почему иссякли соляные варницы в XVII веке и как здесь появился бальнеологический курорт. Также, возросшие скорости отправки данных позволяют всем туристам делиться в соцсетях фотографиями местных деревянных торговых рядов, рассказывать о впечатлениях после дегустации сыра, масла, пряников и лимонада, который делают из солигаличской минеральной воды.

А чуть дальше можно посетить экскурсии в местном краеведческом музее с коллекцией шедевров провинциальной «наивной» живописи, запечатлеть на смартфон, как обрабатывают войлок на станках 1940-х годов на местной сапоговаляльной фабрике и выложить фото в сеть, теперь у путешественников на это уйдет всего несколько секунд.

«Для горожан стабильная сотовая связь и быстрый интернет - это ежедневная обыденность, такая же как городской транспорт, центральное отопление и водоснабжение. Мы стремимся к тому, чтобы каждый житель Костромской области мог свободно пользоваться современными цифровыми технологиями и услугами независимо от своего места проживания. Поэтому обеспечение жителей отдаленных районов мобильной связью четвертого поколения является одной из наших приоритетных задач. Только в первом полугодии мы модернизировали более 20 базовых станций, расположенных в Нейском, Антроповском, Парфеньевском, Кологривском и других районах», — сказал Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.