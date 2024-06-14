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«МегаФон» ускорил интернет в рабочих поселках Вологодской области

Оператор ускорил интернет в поселениях Чебсара, Чагода и Кадуй, где проживает более 18 тыс. жителей. Модернизация действующих объектов связи и запуск новой базовой станции помогли расширить покрытие мобильной сети четвертого поколения и увеличить скорость мобильного интернета в смартфонах местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые улучшения в райцентре Кадуй затронули улицы Мира, Октября, Загородную, Полевую, а также Советскую. Скорость интернета выросла не только в микрорайоне Школьный, но и в жилых кварталах со множеством объектов социального значения. В том числе в зоне модернизации оказались автовокзал, краеведческий музей, поликлиника, магазины и заведения общепита. Новое оборудование в Кадуе работает сразу в нескольких диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала как на улице, так и в помещениях.

Также новые телеком-объекты появились и в поселке Чебсара Шекснинского района. Благодаря улучшению покрытия и ёмкости сети скорость передачи данных на улицах Привокзальной, Железнодорожной и Пионерской выросла до 35 Мбит⁄с. Пассажиры местных электричек, следующие по маршруту «Вологда-Череповец», останавливаясь в Чебсаре, тоже смогут оценить увеличение скорости интернета в своих смартфонах.

Оператор модернизировал существующую инфраструктуру связи в поселке Чагода, улучшив зону покрытия. По данным МегаФона, абоненты здесь активно пользуются интернетом 4G: за первые пять месяцев 2024 г. они потребили на 32% больше мобильного трафика, чем в 2023 г. Ежемесячно через мобильные устройства жители поселка «прокачивают» более 10 тыс. ГБ данных. Также аналитики отмечают, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось и количество минут на телефонные разговоры, прирост составил 21%.

«"МегаФон" стремится улучшить качество жизни своих абонентов, обеспечивая равные возможности для обучения и работы в любой точке страны, будь то крупный город или маленький поселок. В настоящее время жители рабочих поселков Кадуй, Чагода и Чебсара могут наслаждаться быстрым мобильным интернетом и отличной голосовой связью, включая технологию VoLTE, обеспечивающую мгновенное соединение и чистый звук», – сказала Алла Лебедева, директор «МегаФона» в Вологодской области.

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