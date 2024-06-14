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Российскую ВКС-платформу Dion предустановят на устройства Fplus

Производитель электроники Fplus и российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») разработают программно-аппаратные комплексы (ПАК) с предустановленной платформой корпоративных коммуникаций Dion.

Линейка совместных ПАКов будет представлена мобильными, стационарными и серверными рабочими местами. На мобильных устройствах Fplus работу Dion обеспечит программная среда «Авроид Платформа», которая позволяет запускать Android-приложения на смартфонах и планшетах с операционной системой «Аврора». Благодаря этому клиенты смогут использовать все привычные функции платформы: совершать звонки, обмениваться сообщениями в мессенджере и участвовать в конференциях.

В стационарных и серверных рабочих местах Dion будет выступать в качестве нативного приложения, что позволит предлагать заказчикам безопасное локальное решение.

«Среди потребителей заметен растущий интерес к отечественным решениям, поставляемым в формате безопасных программно-аппаратных комплексов под ключ. Потому мы стремимся делать нашу платформу коммуникаций доступной на максимальном количестве произведенных в России устройств, которые хорошо себя зарекомендовали на практике. Мы рады, что Dion стал одним из партнеров Fplus, и уверены, что пользователи оценят возможности, которые предоставляет платформа: от проведения совместных звонков до обмена файлами», — отметил Антон Спирин, коммерческий директор по продуктам и сервисам холдинга «Т1».

«Сейчас существуют большие возможности тиражирования ПАК в финансовом и корпоративном сегментах, где существует высокий спрос на подобные решения. Компании заинтересованы в продуктах, которые, с одной стороны, помогут обеспечить бесшовный и плавный переход с зарубежных решений на отечественные, а с другой – сохранить все привычные пользователям форматы корпоративных коммуникаций. Благодаря сотрудничеству с нашим новым партнером, холдингом «Т1», мы сможем предложить заказчикам удобный и надежный продукт с единым окном технической поддержки», — сказала Екатерина Бурчина, директор по развитию клиентских ПАКов Fplus.

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