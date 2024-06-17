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К летнему сезону МТС прокачала сеть для иркутских дачников

МТС увеличила скорость мобильного интернета в садоводствах Приангарья. К дачному сезону компания провела модернизацию телеком-оборудования LTE для жителей СНТ «Садовод» и «Сибирский садовод», расположенных недалеко от микрорайона Синюшина гора в Иркутске, в поселке Стеклянка Ангарского района и в СНТ «Ягодка» в Братском районе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В четырех популярных дачных поселках МТС модернизировала сеть и запустила LTE в разных диапазонах, что обеспечивает не только высокую скорость мобильного интернета, но передачу данных и голоса при работающей функции VoLTE. Технология преобразует голос в поток данных, за счет чего можно звонить и принимать вызовы через высокоскоростной IP-канал. При этом гаджет не тратит время на переключение между системами связи, поэтому и соединение происходит за 1,5-2 секунды.

Благодаря проведенным работам, дачники смогут смотреть лайфхаки по выращиванию овощей и ягод, узнавать секреты заготовок, а также после работ в огороде или в дождливые дни смотреть фильмы и сериалы, обмениваться тяжелыми файлами с близкими, играть в онлайн-игры, использовать сервисы видеосвязи, при необходимости работать или проходить обучающие курсы.

«В Приангарье почти половина городских жителей имеют дачу или загородный дом, где они проводят летний период. Мы, в свою очередь, постоянно анализируем трафик в садоводствах Приангарья и видим, что востребованность быстрого интернета за городом не менее актуальна, чем в городе. Чтобы во время дачного сезона владельцам загородного жилья были доступны все цифровые сервисы, которыми они привыкли пользоваться в городе, мы проводим технические работы в тех местах, где это наиболее необходимо. Особенно хорошее качество связи актуально для пожилых людей. Их детям и внукам важно вовремя дозвониться или пообщаться в мессенджерах с родителями и убедиться, что с ними все хорошо, а садоводы в свою очередь могут, например, поделиться фото и видео урожая», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

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