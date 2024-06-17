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«МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев

«МегаФон» в Липецкой области возглавил Дмитрий Хорошев. За девять лет работы в компании новый топ-менеджер прошел путь от специалиста офиса продаж до директора отделения. Дмитрию 30 лет, он стал самым молодым руководителем региона в «МегаФоне».

Новый топ-менеджер направит фокус внимания на усиление рыночных позиций оператора в Липецкой области – уникальном регионе, где одинаково активно развивается сельское хозяйство и промышленность, а также на расширение доступности цифровых сервисов за счет повышения качества и роста скорости мобильного интернета. Кроме того, целью станет эффективное развитие розницы, повышение комфорта в обслуживании абонентов и реализация проектов для государственных заказчиков и партнёров.

«Под руководством Дмитрия были реализованы амбициозные проекты по цифровизации крупнейших нефтегазовых месторождений на Ямале, кроме того в регионе была решена социально-значимая задача по обеспечению голосовой связью и интернетом федеральной трассы Надым-Салехард, связывающей полуостров и его региональную столицу с большой землей. У нового руководителя региона, с одной стороны, есть необходимый опыт, который он приобрел в суровых условиях Крайнего Севера, а с другой стороны – активность и здоровые амбиции, присущие молодым топ-менеджерам. Уверен, что этот баланс качеств и компетенций помогут команде, работающей в Липецкой области, достичь самых высоких результатов», – сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Центре и на Урале Михаил Молотков.

Дмитрий родился в Перми, где получил свое первое образование и начал трудовую деятельность в «МегаФоне». В последнее время занимал пост руководителя по развитию корпоративного бизнеса оператора в Ямало-Ненецком автономном округе.

Иван Бувальцев, ранее возглавлявший Липецкое отделение компании, перешел на должность директора Кузбасского отделения.

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