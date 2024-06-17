CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС расширила сеть фиксированной связи на 15 новых ЖК Ставрополя

МТС подключила к сети фиксированной связи 15 новых жилых комплексов в Ставрополе. Домашний интернет и цифровые сервисы стали доступны примерно 30 тыс. жителей.

В зону расширения оптоволоконной сети вошли жилые комплексы во всех частях города: в центре, на Юго-западе, на Северо-западе, Ташле, Чапаевке, 204 квартале. Например, домашний интернет от компании стал доступен в домах в ЖК «Квартет», ЖК «Гагарин», ЖК «Родники» и др. Больше всего оптоволоконных сетей МТС проложила на улицах Генерала Маргелова и Матрены Наздрачёвой. Здесь МТС подключила все дома нового ЖК «Российского».

Жителям этих домов теперь доступны и специальные «пакетные» тарифы МТС, в которые включены мобильная и связь, домашний интернет, онлайн кинотеатр Kion, домашнее ТВ и другие услуги. Тариф можно подключить как для одного абонента, так и для всей семьи. Использование таких комплексных решений позволяет сэкономить до 40% обычных трат на связь и домашний интернет.


«Квартиры в новостройках чаще всего покупают семьи с детьми. Мы понимаем, как важно им оптимизировать свои траты без сокращения своей потребительской корзины. Для экономии семейного бюджета без отказа от нужных услуг у МТС есть множество решений. В первую очередь, это «пакетные» тарифы, в которые включены мобильная связь и домашний интернет по более низкой цене. Кроме того, в этом году наши клиенты могут оформить семейную подписку МТС Premium сразу на три номера по стоимости одного абонемента», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Огромная страна будет лишать своих граждан мобильной связи за долги по налогам

Одно пространство для сотни задач: обзор интерактивных онлайн-досок

США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

В России создана новая станция предупреждения атак с воздуха

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Бесплатные приложения для удаленного управления ПК со смартфона: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024