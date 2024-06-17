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На Кавказских Минеральных Водах связисты улучшили мобильный сигнал

Пользоваться цифровыми сервисами с помощью мобильного интернета на скорости до 70 Мбит/с теперь могут жители села Сунжа. Технические специалисты «МегаФона» запустили здесь дополнительное телеком-оборудование. Чтобы серфить в интернете было комфортно даже с повышенной нагрузкой на сеть во время туристического сезона, оператор продолжает строить новые объекты инфраструктуры в Ставропольском крае. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Через Сунжу путешественники едут в республики Северного Кавказа и на курорты Ставрополья. В зоне преобразований сети оператора оказалась не только дорога, но и жилые кварталы, социальные учреждения, здания на берегу реки Кумы. Инженеры задействовали диапазон частот LTE‑1800, что позволило расширить емкость сети для обслуживания абонентов и увеличить проникновение сигнала на предгорные и прибрежные улицы, куда ранее он не всегда долетал.

С момента запуска оборудования дата-трафик в Сунже вырос на 20%. Сейчас обладатели сим-карт «МегаФона» могут без задержек скачивать до 10 фильмов и 40 приложений в час, а также общаться по видеосвязи даже в часы пиковой нагрузки.

«Объем расхода мобильного интернета в селах Минераловодского округа постоянно растет. На сегодняшний день абонент тратит в среднем 20 ГБ в месяц. В мае прошлого года эта цифра была на 8% ниже. Мы видим эту динамику и системно развиваем инфраструктуру связи в районе и во всем регионе», — сказал директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

В этом году оператор модернизировал уже более 50 объектов телеком-инфраструктуры по всему Минераловодскому округу. Так, в апреле «МегаФон» разогнал мобильный интернет в районе Евдокимовки, в результате чего скорость передачи данных здесь сейчас достигает 100 Мбит/с. И на этом программа модернизации не заканчивается, связисты планируют системно улучшать качество связи в регионе.

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