Обновленный модуль «Антифрод» на платформе Zunami помог страховым компаниям сэкономить более 28 млн рублей за два месяца

Обновленный модуль «Антифрод» на платформе Zunami помог страховым компаниям сэкономить более 28 млн руб. за два месяца. Такую суммы достиг совокупный объем потенциальных мошеннических схем по итогам работы усовершенствованного модуля «Антифрод» с апреля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Разработчики платформы цифрового сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (бывшая «Цунами», разработчик — калининградская компания ООО «Инносети») усовершенствовали поиск страхового мошенничества в логистике на основе технологии машинного обучения. Теперь страховым компаниям — клиентам платформы доступен автоматический контроль потенциального мошенничества сразу по нескольким реестрам на этапе проверки претензии, за счет чего результаты становятся более полными. Благодаря такой интеграции, аналитическая модель непрерывно обучается на основе ежедневно получаемых новых данных.



Обновленная версия позволит всем страховым компаниям, подключенным к платформе, получить доступ к широкой базе возможных мошеннических действий уже в момент проверки претензии. Та из них, которую сотрудники страховой компании отметят как потенциально мошенническую, будет маркирована для всех пользователей — клиентов платформы: данные о зафиксированных махинациях будут отображаться автоматически при подаче этим заявителем новой заявки в другие страховые компании, использующие Zunami. Кроме того, сведения об этой схеме автоматически попадают в библиотеки модуля.

В перспективе грузовладельцы, выбирающие страховую компанию, подключенную к платформе Zunami, также получат доступ к обширной базе системы автоматической проверки и соответствующей маркировке.

«Мы стремимся сделать Zunami удобнее и эффективнее. Благодаря интеграции технологий машинного обучения и обновлению модуля «Антифрод», пользователям платформы не придется проделывать двойную работу — сотрудник страховой компании сразу видит информацию о потенциально мошеннической схеме еще на этапе подачи претензии. За два месяца наши пользователи подтвердили 17 мошенников, из которых 12 оказались уникальными», — сказал генеральный директор компании «Инносети» Артем Ефимов.

За несколько секунд модуль «Антифрод» проводит оценку по нескольким десяткам параметров, выявляет признаки мошенничества и уведомляет об этом сотрудников страховой компании. На базе этого страховщик может отказать в выплате. А при сочетании определенных признаков система способна самостоятельно принимать решение для претензий в пределах установленной страховой компанией суммы, что значительно оптимизирует ресурсы на рассмотрение таких обращений вручную. С момента запуска модуля «Антифрод» весной 2023 г. база мошеннических схем в страховании грузоперевозок в рамках работы платформы Zunami выросла уже на 35%.