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«МегаФон» расширил сеть 4G в центральном районе Сургута

Связисты «МегаФона» запустили современное телеком-оборудование в 1 микрорайоне Сургута. Для нового объекта связи инженеры оператора предусмотрели максимальный набор диапазонов LTE, чтобы обеспечить жителей центральной части города стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости более 120 Мбит/с.

Сургут стал городом нефтяников в 60-е годы прошлого века во время активного освоения Западносибирской нефтегазоносной провинции. Тогда здесь появились первые благоустроенные кварталы с многоэтажной застройкой. Сейчас эти локации переживают обновление, и вместе со зданиями растет интерес к современным цифровым сервисам. Связисты относят 1 микрорайон к местам с повышенным спросом на высокоскоростную передачу данных.

Запуск нового телеком-оборудования в 1 микрорайоне увеличил емкость сети и значительно ускорил мобильный интернет. По данным технической службы «МегаФона», скорость в сети четвертого поколения превышает 120 Мбит/с в пиковых значениях и остается стабильно высокой даже в часы максимальной нагрузки. Горожане теперь с комфортом пользуются всеми цифровыми сервисами, скачивают и передают «тяжелый» контент, выходят на видеосвязь с мобильных устройств, могут оснащать дома умными гаджетами. За счет использования технологии VoLTE улучшилось качество голосовой связи – теперь соединение происходит практически мгновенно, а звук стал более чистым.

Востребованность нового объекта связи подтверждают данные аналитиков «МегаФона». Только за первый месяц работы телеком-объекта жители и гости Сургута прокачали объем данных, которого хватило бы на 50 млн сообщений в мессенджерах или на 67 тыс. часов видеозвонков, а также на просмотр в высоком качестве почти 30 тыс. 30-минутных роликов на YouTube. 82% от всего трафика использовали югорчане, остальное — гости региона. В мае самыми интернет-активными среди приезжих были москвичи, а также жители Тюменской и Свердловской областей, Уфы и Нижнего Новгорода.

«Мы активно развиваем сеть четвертого поколения в самом крупном городе Югры. Только за последние полгода новые базовые станции с поддержкой LTE появились в нескольких микрорайонах Северной части города, в новых ЖК в Восточной части, а также вблизи садоводческих товариществ в Сургуте и пригородах. Кроме того, для повышения эффективности действующей инфраструктуры мы проводим программу рефарминга – переводим частоты, задействованные в сетях связи 2G и 3G, в стандарт LTE», – сказал директор «МегаФона» в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрий Мелихов.

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