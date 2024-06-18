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Tele2 отменяет роуминговую наценку в Крыму

Tele2, российский оператор мобильной связи, принял решение упразднить дополнительную плату за пользование услугами связи на территории Республики Крым и Севастополя. Во время пребывания абонентов в этих регионах минуты и гигабайты будут тарифицироваться, как в домашнем регионе: расходоваться из пакета или оплачиваться по стандартным условиям тарифного плана. Об этом CNews сообщили представители Tele2.

Компания уже приступила к доработкам ИТ-систем и планирует привести тарифы в регионе в соответствие общероссийским осенью 2024 г. Путешественники успеют воспользоваться выгодными ценами на мобильную связь до окончания туристического сезона. По приезде в Крым и Севастополь клиент Tele2 будет автоматически регистрироваться в сети оператора «Миранда». При этом минуты и гигабайты будут расходоваться из пакета или же услуги будут тарифицироваться согласно стандартным расценкам его тарифного плана – по таким же правилам, как в поездке в любой другой регион России.

Отмена роуминговой наценки на полуострове отвечает на запросы клиентов, которые привыкли к «материковой» тарификации и для которых она понятна и прозрачна. Эти новые условия как никогда своевременны, ведь южные регионы России стали центрами притяжения туристов на фоне ограничений поездок за границу. Так, в январе-мае 2024 г. дата-трафик в Крыму и Севастополе вырос на 13% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г.

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