79% компаний, подключивших интернет для бизнеса от билайн, довольны качеством работ

Рекомендовать провайдера друзьям и знакомым готовы 63% опрошенных в рамках внутреннего исследования.

билайн бизнес подвёл итоги исследования удовлетворённости корпоративных клиентов, подключивших интернет в первом квартале 2024 года. Полученные результаты подтверждают высокий уровень лояльности клиентов по отношению к оператору, а также востребованность дальнейшей цифровизации процессов при оказании услуг фиксированной связи.

Регулярные исследования и глубинные интервью помогают команде билайн бизнес лучше понимать потребности заказчиков и их ожидания. Для определения индекса потребительской лояльности NPS оператор проводит опрос клиентов через 2-3 дня после подключения к интернету. Респондентам предлагается оценить по шкале от 0 до 10 баллов, насколько они готовы рекомендовать билайн своим друзьям и знакомым. Сам индекс NPS рассчитывается как разница между процентом промоутеров (тех, кто точно будет советовать) и процентом критиков (тех, кто точно рекомендовать не станет).

Согласно внутренним статистическим данным билайн, в квартале 2024 года, NPS билайна как поставщика интернета для бизнеса составил 42%. При этом доля промоутеров достигла 63%. Оба показателя улучшились по сравнению с предыдущим периодом.

Больше всего клиенты билайн бизнес довольны качеством работы и пунктуальностью сотрудников: 9-10 баллов по этим параметрам поставили 79% и 78% респондентов, соответственно. Планирование даты и времени подключения столь же высоко оценили 69% клиентов, а сроки выполнения заявок — 62% опрошенных.

«Мы благодарны всем, кто находит возможность пройти опрос и помогает нам стать лучше. А таких клиентов действительно много — около 8-10%. Благодаря исследованиям билайн бизнес держит руку на пульсе и может проверять, в нужном ли направлении развиваются продуктовые инициативы. Например, в конце 2023 года мы запустили онлайн-оформление услуги на витрине pro.beeline.ru: всего за пять минут на сайте можно найти свой адрес, выбрать тариф и заполнить договор. Рост NPS в первом квартале 2024 года в том числе подтверждает, что мы на верном пути. Поэтому продолжаем цифровизацию и других процессов, чтобы сделать их ещё более удобными и прозрачными для корпоративных клиентов», — комментирует Мария Шевелёва, директор по маркетингу билайн бизнес.

Реклама: ПАО «ВымпелКом» beeline.ru