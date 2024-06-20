билайн бизнес помог фонду «Инфаркт» запустить горячую линию

Узнать о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний могут жители всех регионов России

Фонд профилактики и предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний «Инфаркт» запустил горячую линию на инфраструктуре билайн бизнес. В рамках проекта билайн обеспечивает работу колл-центра, предоставляя оборудование, технологии и услуги операторов, которые прошли специальную подготовку от экспертов Фонда.

Заболевания системы кровообращения остаются самой распространённой причиной смерти россиян. В настоящее время отмечается положительная тенденция в виде снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе от инфаркта и инсульта. Большую роль в этом играют профилактические меры и правильные действия при первых признаках недомогания.

Узнать о том, как снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и дольше сохранить здоровье, теперь можно позвонив на горячую линию Фонда «Инфаркт» по номеру 8-800-700-56-06. Звонок бесплатный по всей России.

Чтобы запустить этот проект, команда билайн бизнес всего за две недели проделала большую подготовительную работу. В части технологической инфраструктуры специалисты выделили и настроили номер 8-800, а также резервный канал, который поможет обеспечить бесперебойную связь. Для качественной работы операторов были разработаны скрипты, программные интерфейсы и формы отчётности в соответствии с требованиями заказчика. Кроме того, Фонд «Инфаркт» получил возможность отслеживать статистику вызовов и анализировать записи разговоров с согласия абонентов.

Отдельным важным направлением подготовки к запуску горячей линии стало обучение операторов колл-центра, которое совместно провели билайн бизнес и эксперты Фонда «Инфаркт». Операторы узнали, как общаться с людьми в стрессовой ситуации, проводить анкетирование, информировать о важных факторах, влияющих на здоровье.

«Операторы горячей линии помогают тем, кто хочет позаботиться о здоровье — своём и своих близких. Рассказывают о видах диагностики заболеваний, способах предупреждения проблем с сердцем и сосудами, а также вариантах помощи при подозрении на инфаркт, когда счёт идёт на минуты. Горячая линия работает ежедневно с 6 до 18 часов. Соединение с операторами происходит максимально быстро, благодаря продуманной настройке распределения звонков, которую выполнила команда билайн бизнес», — рассказывает Темур Абидов, учредитель и генеральный директор Фонда «Инфаркт».

«Когда речь о здоровье, важно получать проверенную информацию. Понимая социальную значимость работы Фонда «Инфаркт», мы подошли к реализации проекта с максимальной ответственностью и подготовили инфраструктуру для горячей линии всего за две недели. Мы уверены, что проект фонда «Инфаркт» поможет сохранить здоровье и улучшить качество жизни многих россиян. Это подтверждает нашу приверженность высоким стандартам безопасности и качества обслуживания клиентов», — комментирует Максим Зайков, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом».

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