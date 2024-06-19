«МегаФон» расширяет границы 4G в улусах Якутии

Для жителей еще двух якутских сел стала доступна мобильная связь «МегаФона». Оператор запустил базовые станции в поселениях Лекечен Вилюйского улуса и Кюль Верхневилюйского улуса. Теперь абоненты здесь могут общаться с помощью голосовой связи, а также передавать данные в сети 4G. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жителям Лекечен и Кюль стали доступны современные цифровые сервисы: они могут дистанционно получить государственные услуги, воспользоваться мобильным банкингом, в свободное время выходить в социальные сети или смотреть любимые сериалы в онлайн-кинотеатрах.

Инженеры оператора смонтировали телеком-оборудование, работающее в разных диапазонах частот, что обеспечило полное LTE-покрытие на территории населенных пунктов. Вместе с тем скорости мобильного интернета достаточно, чтобы пользователи могли слушать музыку, передавать тяжелые файлы в мессенджерах и звонить с помощью технологии VoLTE, которая позволяет искать нужную информацию в интернете или мобильных приложениях, при этом не прерывая разговора.

«С начала года мы подключили ряд небольших населенных пунктов Якутии к современной связи четвертого поколения. Специалисты запустили 4G в селах Асыма и Орто-Сурт Горного улуса, Эбя и Тамалакан Верхневилюйского улуса, в административном центре Жиганского улуса, а также в Куокуну и Тойбохой Сунтарского улуса. Вместе с тем в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» в 18 селах региона мы обеспечили абонентам возможность подключиться к нашей сети. Важно, чтобы люди имели возможность обратиться за помощью, связаться с близкими или просто интересно провести время в сети. Зачастую, жители небольших поселений являются самыми активными потребителями мобильного трафика», - отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Наталья Некрасова.

По данным аналитиков оператора, сразу после начала работы телеком-оборудования «МегаФона» сельчане активно пользуются мобильной связью. Так жители Лекечена за первые две недели июня 2024 г. за разговорами по телефону провели уже около 100 часов. Абоненты села Кюль передали через свои устройства почти 400 ГБ данных, что сопоставимо с просмотром на смартфоне почти 200 фильмов в HD-формате.