МТС обеспечила цифровой комфорт участникам фестиваля караванеров Abunafest-2024 в Суздале

ПАО «МТС» обеспечила мобильным интернетом гостей и участников ежегодного автотуристического фестиваля караванеров Abunafest-2024, который проходил с 12 до 16 июня 2024 г. в Суздале Владимирской области. Более 600 экипажей и гостей мероприятий смогли с комфортом вести трансляции в социальных сетях, делиться с друзьями фотографиями и видеоконтентом в мессенджерах, а также пользоваться цифровыми сервисами экосистемы МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила стационарное телеком-оборудование в Суздале и в районе фестивального поля накануне Abunafest-2024, увеличив скорость мобильного интернета на 30%. Это позволило участникам и гостям съезда караванеров, которые приезжают со всей России, оставаться в сети. Устойчивая связь и быстрый интернет были доступны в палаточном лагере, в районе концертной площадки, на основной и гостевой парковках, в зонах торговли, питания и мастер-классов. Также приезжие могли провести онлайн-регистрацию, оплатить автобус, курсировавший между фестивальной площадкой и Суздалем, заказать экскурсии.

Владельцы автодомов, туристы и местные жители могли делиться фотографиями с концертов фолк-рок-коллектива «Лели», одного из самых титулованных российских фьюжн-гитаристов Романа Мирошниченко, а также выступления самих караванеров, которые делились своим опытом автотуризма и историями.

«В Суздале, которому в 2024 г. исполняется 1000 лет, массовые мероприятия проводятся с начала года. МТС внимательно следит за ростом интернет-трафика, и при необходимости устанавливает дополнительное оборудование. Abunafest-2024 проходил пять дней, на него традиционно собираются путешественники со всей страны, они очень мобильные, и им важно оставаться на связи. С быстрым мобильным интернетом гости смогли поделиться эмоциями с друзьями и семьей в других частях страны. Кроме того, возможности нашей экосистемы помогли спланировать поездку – сервис путешествий МТС Travel легко и безопасно бронирует номера или гостевые дома в Суздале и других популярных туристических направлениях региона», – сказал директор МТС во Владимирской области Алексей Савушкин.

Также все иногородние участники фестиваля получили приветственный SMS-гид со ссылкой на путеводитель МТС Travel по Владимирской области, который помог познакомиться и с Суздалем, и с регионом в целом.