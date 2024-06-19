Владельцы eSIM закрепились в онлайне

Количество абонентов сотовой связи, выбирающих eSIM, за год выросло более чем на 80%. При этом владельцы цифровых сим-карт стали проводить больше времени в интернете и переписываться в мессенджерах. К таким выводам пришли аналитики «МегаФона», изучив обезличенные данные абонентов за первые пять месяцев 2024 г.

Число абонентов, использующих в своих смартфонах eSIM, в январе-мае 2024 г. увеличилось на 81% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. При этом более 98% владельцев eSIM используют ее в качестве основной сим-карты. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Среди смартфонов самый популярный бренд с установленной eSIM – iPhone, за ним идут Samsung и Xiaomi. Чаще всего eSIM присутствует на iPhone 11, однако доля данной модели постепенно снижается по мере замены ее на следующие поколения смартфонов этой марки.

Среднестатистический пользователь смартфона с eSIM стал значительно более активным в интернете по сравнению с прошлым годом. Так, общее потребление трафика за январь-май 2024 г. выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.

Наиболее интенсивно рос трафик при просмотре веб-страниц в браузерах и при использовании мессенджеров – активность пользователей в этих сервисах стала выше на 28% и 23% соответственно. Также абоненты с eSIM стали чаще использовать социальные сети (+16%). В то же время уровень потребления видеоконтента и музыки практически не изменился: этот показатель вырос всего на 2%.

Потребление голосового трафика активнее у абонентов с обычной SIM-картой: они разговаривают по телефону на 25% больше, чем владельцы eSIM.

eSIM (embedded SIM; дословно - встроенная SIM) — цифровая сим‑карта, которая встраивается в устройство на этапе производства. Ее можно использовать как самостоятельную сим-карту или одновременно с пластиковой, чтобы подключить два номера. Для активации (установки eSIM) нужен доступ в интернет — Wi‑Fi или мобильный интернет от второй сим‑карты. Первые устройства с поддержкой eSIM были представлены в 2016 г. В России тестирование технологии началось в 2019 г., а для абонентов eSIM стали доступны год спустя.

Москва и Санкт-Петербург остаются лидерами по использованию цифровых SIM-карт. При этом изменился топ-5 городов, где проживает наибольшее число абонентов с eSIM. Если в 2023 г. в «пятерку» входили также Краснодар, Самара и Екатеринбург, то в 2024 г. на смену последнему пришел Ростов-на-Дону.

По данным «МегаФона», более 80% продаваемых устройств, поддерживающих технологию eSIM – это смартфоны.

«Мы видим устойчивый рост спроса на eSIM, поскольку на рынке появляется все больше устройств с поддержкой этой технологии. Это один из основных факторов, повышающих интерес к eSIM. Кроме того, eSIM позволяет установить на устройство дополнительно к обычной SIM-карте еще одну, цифровую, и пользоваться двумя телефонными номерами на одном устройстве. Это может понадобиться, например, в ситуации, когда человеку необходим временный номер», – сказал директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.